恒大債務以清盤落幕　重擊內地樓市與金融市場信心

香港高等法院1月29日向中國恒大集團發出清盤令，歷時兩年多的恒大債務危機終於塵埃落定。儘管恒大被清盤在市場預料中，但這家房地產巨頭回天乏力，對仍在谷底的內地樓市以及金融市場仍是一記重擊。



香港高院法官陳靜芬29日指出，恒大清盤聆訊已持續了一年半，但公司仍未能提出具體重組方案，且不斷要求延後聆訊，「現在是時候由本庭說『適可而止』（enough is enough）了。」

法官相信，恒大不再由創辦人許家印控制將有助發行新股或發債。（資料圖片）

恒大於2021年底發生境外債務違約，2022年6月債權人向香港高院提出清盤申請後，恒大多次提交聆訊延期申請，導致聆訊接連延後七次。有消息稱，恒大在此次聆訊前曾向債權人提交新的債務重組方案，但未能達成重組協議。

恒大去年補發的財報顯示，截至2022年底，集團總負債額超過2.4萬億元人民幣，為全球負債最多的房地產開發商。

清盤令發布後，在港上市的三檔恒大系股票均盤中停牌。中國恒大下挫20.87%至0.16港元，恒大汽車停牌前滑落18%。跌幅最小（2.5%）的恒大物業，則將於1月30日復牌。

過去兩年恒大步履蹣跚，三檔股票也反覆停牌，但仍有業務運轉。清盤令頒布後，恒大須停止公司業務，由清盤人對資產評估變現，並按法律規定順序償還債務。清盤程式終止後，公司也將隨之解散。有分析稱，整個過程需要至少五年時間。

安邁顧問有限公司董事總經理黃詠詩（右）及Edward Simon Middleon（左）今午被委任為恒大清盤人。(朱棨新攝)

業內人士指出，恒大可對清盤令提出上訴，但期間清盤過程將繼續進行。若恒大還能提出新的重組方案，或有「白武士」（編按：在商業上是指向另一間提供協助的公司、私人公司或者個人）入場，還有可能取消或暫停清盤令；但鑒於恒大負債過高，這一可能微乎其微。

恒大的大部分資產已被出售、被債權人扣押或被法院凍結。諮詢公司德勤（Deloitte）早前分析，若恒大被清盤，債權人追償回收率預計為3.4%。恒大董事長許家印去年因涉違法犯罪接受調查後，回收率降至低於3%。

深陷債務危機逾兩年的中國恒大，正式被高等法院頒令清盤。（資料圖片）

恒都律師事務所律師彭述剛向《聯合早報》分析，恒大境外債權人追討欠款時面臨的挑戰，包括陸港法律體系和清盤程式差異，跨境執行判決可能面對程式複雜和時間漫長的問題等。

恒大被清盤同日，陸港兩地互認和執行民商事案件判決的安排正式生效，但互認內容並不包括破產（清盤）案件。在承認香港破產令的三個內地試點城市中，恰巧有恆大註冊地深圳，但彭述剛指出，這類試點案例並不多見。債權人除了利用陸港法律協助安排、委託內地律師，可能也須要在內地啟動獨立清盤程式等。

灣仔恒大總部及許家印私人持有的三間山頂大宅，市值合共約100億元，近兩年已被銀主悉數接管，隨着事件明朗化，稍後陸續推出市場出售的機會極高。（網上圖片）

「由於恒大債務金額巨大，在建未完成項目遍布各省市，還有購房人付款後未取得房產等巨大社會穩定隱患因素的影響，香港法院針對恒大的清盤判決在大陸得到認可和執行，是一個漫長而又艱難的過程。」

恒大集團執行總裁肖恩就清盤表示「已盡全力、非常遺憾」，並強調清盤令所涉主體是在港上市的中國恒大，集團會盡可能保障境內業務和經營穩定，穩步推進保交樓等重點工作；也會積極與清盤人溝通，依法履行相關程式。

《香港01》去年6月發現，中國恒大中心已改名為「萬通保險中心」（YF Life Centre），大樓部份位置正進行裝修工程。（資料圖片／梁鵬威攝）

繼恒大之後，多家內地房企相繼陷入債務危機，對樓市和金融市場的重創至今仍未修復。儘管官方去年來接連出台多項救市政策，但尚未逆轉樓市跌勢。恒大走向清盤，預計進一步衝擊其他正進行重組的房企和投資者信心。

房地產諮詢機構易居研究院研究總監嚴躍進表示，恒大清盤事件演變過程令人唏噓，是房地產金融風險領域非常重大的事件。「但清盤本身有助於更好防範化解風險，相關企業也要注意此類問題，吸取教訓。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

