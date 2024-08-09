上海：計劃2027年底前實現巴士、的士全部新能源化

周三（7日），《上海市交通領域大規模設施設備更新專項工作方案（2024-2027年）》發布。據介紹，2027年底前，上海巴士、的士將全面實現新能源化。



上述工作方案明確，計劃到2027年底前，該市巴士、的士全面實現新能源化，年均更新車輛超過總量的9%，累計更新巴士6200輛、的士1.1萬輛；累計更新或新增飛機200架左右、船舶120艘以上。同時結合無障礙建設及適老化要求，對部分老舊地鐵電梯實施更新改造，在有條件的部分地鐵車站出入口加裝自動扶梯和無障礙電梯。

方案指，要及時報廢到齡的老舊巴士，大力發展純電動等新型能源巴士，因地制宜試點燃料電池巴士，新增和更新車輛全面新能源化，年均更新新能源巴士1550輛左右。

加快的士電動化替代的步伐，新增或更新的巡遊的士原則上全部使用新能源車型，年均更新的士2800輛左右。在具備條件的部分區域，積極試點智能網聯的士，探索自動駕駛技術在的士領域的應用。

同昤，鼓勵航空公司引入新一代節能、環保的飛機，積極推進可持續航空燃料（SAF）在航空領域的試點。加快老舊飛機的替換速度，年均更新或新增飛機50架左右（含國產飛機）。

另要提升地鐵設備性能，結合無障礙建設及適老化要求，對部分老舊電梯實施大修更新改造，並在有條件的部分車站出入口加裝自動扶梯和無障礙電梯，提高車站的通行效率和無障礙服務水平，年均新增15台左右。對到達設計使用壽命且無法繼續服役的電客列車視情採取延壽或更新。升級列車控制系統，提高列車的運行效率和乘坐舒適度，年均更新12節左右。