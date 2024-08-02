商務部：上半年新能源乘用車零售量增33.1%　服務零售額增7.5%

國新辦周五（2日）舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，據商務部國際貿易談判副代表李詠箑介紹，上半年新能源乘用車零售量增長33.1%，服務消費較快增長，上半年服務零售額增長7.5%，餐飲收入增長7.9%。



李詠箑指，著力增強消費對經濟發展的基礎性作用，出台消費品以舊換新行動方案和促進汽車消費、家居消費、餐飲業高質量發展等系列政策，先後開展「消費提振年」、「消費促進年」系列活動。推進完善城鄉流通設施。2023年社會消費品零售總額達到47.1萬億元（人民幣．下同），規模再創歷史新高。

著力推動外貿穩規模優結構，打出「1+N」政策組合拳，實施一系列促貿助企政策措施。辦好進博會、廣交會、服貿會、數貿會等重大展會。推進服務貿易創新發展，實施跨境服務貿易負面清單。2023年中國穩居全球貿易第一大國，「新三樣」和跨境電商等新動能快速發展。

利用外資邁出新步伐，更大力度吸引和利用外資，出台優化外資環境加大引資力度等政策，積極打造「投資中國」品牌，升級建立外資企業圓桌會議制度。主動對接國際高標準經貿規則，在自貿區港先行先試，打造開放新高地。

國新辦新聞發布會現場。（封面新聞）

她表示，著力共建「一帶一路」高質量發展，成功舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇貿易暢通專題論壇，達成一系列經貿合作成果，發布《數字經濟和綠色發展國際經貿合作框架倡議》。全面深入參與世貿組織改革，推動世貿組織第十三屆部長級會議取得務實成果。推動RCEP全面生效，推進加入CPTPP和DEPA，積極開展自貿協定談判。

對外貿易質升量穩，上半年貨物進出口21.2萬億元，增長6.1%。服務進出口3.6萬億元，增長14%。貨物和服務進出口對經濟增長貢獻率達13.9%。外貿新動能加快培育，上半年跨境電商出口繼續保持快速增長，船舶、汽車等優勢產品出口較快增長。商務部對1.6萬家重點外貿外資企業調查顯示，超七成企業預計全年出口有所增長。

此外，「投資中國」品牌吸引力增強。舉辦17場「投資中國」重點活動，廣泛宣傳在華投資機遇。召開12場外資企業圓桌會，持續提高外籍人員在華生活工作便利度，不斷優化營商環境，上半年新設外資企業數量達2.7萬家，實際使用外資4989億元。引資結構不斷優化，高技術製造業引資占比較上年同期提高2.4%。