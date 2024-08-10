賀錦麗拍檔沃爾茲佛山一中任教照曝光 學粵語、學生叫他「阿添」
美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月6日宣布選擇明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）為競選搭檔，他曾在佛山一中教書一年、到中國生活甚至度蜜月的經歷迅速引發社會關注。
《香港01》記者接觸到佛山一中舊生，原本只記得當年外籍老師叫Tim，粵語暱稱「阿添」，看到新聞之後，才知道原來是有機會問鼎美國副總統的Tim Walz。有學生還記得他的粵語譯音中文名叫「田華」，「每次他用對了廣東話，大家都會為他喝采，但他說，學習另一種語言——『普通話』就很困難。」
1989年9月來華 成佛山一中首批外籍教師
綜合外媒報道，現年60歲的沃爾茲1989年從內布拉斯加州的查德隆州立學院（Chadron State College，CSC）取得社會科學教育學士學位後，前往廣東佛山教書一年，當時的沃爾茲25歲，向中國的中學生教授美國歷史、文化和英語。
據佛山一中舊生回憶，沃爾茲來華時六四事件剛結束，但廣東、佛山的社會氣氛比較鬆弛，外教來佛山也沒有遇到太多阻礙。據了解，沃爾茲是佛山一中第一批外籍教師，1989年9月到1991年7月任教，主要教高二、高三文科班的英文。他當時住在一中校內的教師宿舍。
開朗說笑深受學生歡迎 住校內宿舍愛打籃球
該舊生回憶，當時處於改革開放，學生對外世界好奇，Tim有教美國文化，學生都好喜歡。《南方都市報》則報道，沃爾茲當時教授四個班的課，每個班65人，每天大約要上4節課，學生們至少學歷6年英語，有一定的英文基礎。
報道引述曾與沃爾茲同住一棟樓的佛山一中校友回憶道，沃爾茲生活很簡單，除了上課就是和體育老師們到操場打打籃球，要麼就踩單車到街上買東西，生活簡單樸素，感覺是個很開朗的人，經常對我們笑，也很受大家的歡迎。
在她印象中，沃爾茲的到來讓全校師生都感覺到很稀奇，「當時外國人很少見，不少同學專門跑過來就是為了用英語跟沃爾茲打聲招呼，而他也會熱情回應。」
中文「田華」學生親切喚他「阿添」 曾努力學習粵語
佛山一中舊生回憶，Tim有學廣東話，當年一中基本上無人講國語（普通話），所以他學粵語是正常。1990年代Tim回美國後接受當地報章訪問，報道指「每次用對了廣東話，大家都會為他喝采，但他說學習另一種語言——『普通話』就很困難。」
過去沃爾茲在媒體採訪中回憶稱，當時他的中國學生給他起了個外號叫「Fields of China」，他稱他的學生跟他解釋說，因為你的仁慈像中國的田地一樣大。
一些中文傳媒將其直譯成「中國田」，不過，一名自稱是當年沃爾茲的學生則澄清，其實佛山一中的師生當時是幫他起了個中文名字「田華」，因為「田華」與Tim Walz粵語讀音相似，直譯為英文變成「Fields of China」。「田華」不只詩情畫意，還能體現中文的博大精深。
雖說有中文名，但佛山舊生透露，當時大家多數時間都習慣用粵語稱呼沃爾茲叫「阿添」（Tim）。
《南方都市報》則引述另名佛山一中校友分享一則趣事，沃爾茲經常和幾位男老師一起打籃球，「沃爾茲來華第一年的春節，佛山一中家屬區各家各戶都燒炮仗除舊迎新，半夜三更有炮仗聲響起，嚇壞了阿添（Tim），他驚叫著打開窗戶不斷四處張望。」
《南方都市報》報道，在中國的一年時間裏，沃爾茲不僅瞭解了中國的風土人情，也去到過其他地方感受更廣闊的中國。
佛山第一間麥當勞在1993年才開業，沃爾茲受訪時曾說，在佛山那一年至少去了六次鄰近的澳門，為了可以吃麥當勞。「在那裏可以吃點麥當勞看英文電影，而從澳門到佛山之間的公車費只要1美元」，沃爾茲也曾坐過40個小時的長途火車去北京。沃爾茲和澳門的緣分也很深，他曾在澳門理工大學擔任國際關係客座教授。
1990年在佛山任教結束後，沃爾茲離開中國回到家鄉內布拉斯加州繼續當老師，教授全球地理，還當過橄欖球教練，並在那裏結識了同為教師的妻子格溫（Gwen Walz）。1994年，沃爾茲與格溫結為夫妻，然後搬到妻子的家鄉明尼蘇達州工作。
1994年，沃爾茲還和妻子格溫創辦一家叫做「教育旅行冒險」（Educational Travel Adventures）的公司。直到2003年，他們每年都組織美國高中生在夏季前往中國遊學。兩人的新婚蜜月也在中國度過。
據沃爾茲本人2016年接受美媒採訪時所說，他曾去過中國大約30次。
沃爾茲參選 佛山一中校友圈火爆 學校接封口通知
佛山一中於1913年創校，原名「華英學校」，由英國基督教循道公會創立。1949年中共建政後改為公立，後來改名佛山一中，是廣東省的重點學校，也是直屬佛山市教育局管理的全寄宿高級中學。值得一提的是，香港的「華英中學」也是源自佛山華英學校。
佛山一中的舊生向《香港01》透露，Tim Walz當賀錦麗副手的新聞出來之後，一中校友、老師熱烈討論。但之後有老師、校友接到通知要封口，不要接受媒體訪問。
內媒報道則指，有舊生在一中校友圈形容，「沃爾茲的故事是從一個從軍旅生涯到教育、再到政治的轉變，其經歷充滿了挑戰和成就，為他的政治生涯奠定了堅實的基礎」，亦校友接受內媒採訪時稱，「沒有想到他現在有這麼大成就，能在小時候認識他感覺很幸運，也祝福他。」