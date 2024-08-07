美國大選｜沃爾茲曾赴佛山澳門教書　「中國通」對華是鷹是鴿？

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）8月6日宣布選擇明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）為競選搭檔，他曾在中國生活和教書的經歷很快引起中國媒體和社交媒體的注意。



綜合美國之音和《新聞周刊》（Newsweek）報道，現年60歲的沃爾茲1989年從內布拉斯加州的查德隆州立學院（Chadron State College，CSC）取得社會科學教育學士學位後，前往廣東佛山教書一年，向中國中學生教授美國歷史、文化和英語。沃爾茲會說流利的中文。

報道稱，沃爾茲是在哈佛大學「世界教學」（WorldTeach）項目的資助下前往中國教書，他也是首批獲得美國政府批准到中國教書的美國教育工作者之一。

內布拉斯加州報紙《明星先驅報》（Star-Herald）1990年的報道顯示，這一段教學經歷讓沃爾茲收穫甚多，那一年他去了澳門至少六次，還曾搭乘40小時的火車前往北京。

沃爾茲回到美國後也盛讚這段經歷說：「無論我活多久，我都不會再受到那麼好的對待了」。

圖為2024年8月6日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其副手、明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）出席費城的競選集會，兩人的配偶出席打氣。（Reuters）

他說：「那裏完全沒有反美情緒。在中國人的眼中，美國就是最棒的。很多學生都想來美國學習。他們不覺得自己在中國有甚麼機會。」

1994年，沃爾茲還和妻子格溫（Gwen Walz）創辦一家叫做「教育旅行冒險」（Educational Travel Adventures）的公司。直到2003年，他們每年都組織美國高中生在夏季前往中國遊學。兩人的新婚蜜月也在中國度過。

沃爾茲還曾在澳門理工大學擔任國際關係客座教授。

沃爾茲曾在中國教書的經歷很快引起中國輿論關注，多家中國媒體在報道時都提到他曾在中國的執教經歷。

中國官媒、環球電視網CGTN週二（6日）在報道中重點提及沃爾茲的在華經歷。文章引用沃爾茲2006年競選國會眾議員時的一段話：「我沒有黨派紛爭的奢侈。我沒有死板僵化的奢侈。我們在教育上需要的、我們在軍隊上需要的以及當我促進與中國的文化交流時需要的是真正的解決方案。」

2024年8月6日，美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在賓夕法尼亞州費城與她的副總統候選人、明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）舉行競選集會。（Reuters）

不少中國網民認為，沃爾茲在中國的經歷讓他成為一個知華派，當選後應該不會對中國過於強硬，會優先穩定中美關係。但也有網民認為，目前要認定沃爾茲將對華友好還為時尚早。

據彭博社報道，沃爾茲曾在2016年的一段採訪中說：「我不認為（美國與）中國一定要成為一種敵對關係」。他說：「我完全不同意，我認為我們需要堅定地對待他們在南海的所作所為，但我們可以在很多領域進行合作。」

彭博社形容，沃爾茲的對華立場似乎與拜登政府基本一致，即在軍事和經濟領域與中國競爭，在氣候或毒品販運方面儘可能合作。

但據美國政治新聞網Politico報道，沃爾茲並非對華鴿派。他在擔任眾議院議員期間，曾與達賴喇嘛會面，並在美國國會行政部門中國委員會任職，該委員會是美國政府內部監督中國人權和法治的機構。

本文獲《聯合早報》授權轉載

