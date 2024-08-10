廣西德天瀑布景區項目故障釀1死60傷　疑遊客輸送帶斷裂多人跌落

周六（10日）下午1時56分，廣西德天瀑布景區登高觀瀑魔毯項目發生故障，造成1人死亡。



廣西德天瀑布景區。（網上圖片）

經初步核實，截至下午6時30分，事故造成1名遊客死亡，60名遊客受傷（其中，重傷1名，輕傷59名），受傷遊客已送往醫院治療。

事故發生後，大新縣第一時間成立事故應急處置工作組，縣應急局、文旅、消防、醫護人員已到現場實施救治、開展事故原因調查和遊客安撫工作。目前，德天瀑布景區登高觀瀑魔毯項目已停止運營。

網傳遊客逃生畫面。（微博）

據了解，在涉事魔毯項目中，遊客可坐在捲動的地毯登山，並欣賞沿途風景，包括國境外的越南村莊以及中越界河。

魔毯共分為兩段，合計長度約356米，每秒運行速度約為0.6至1米，每小時可運輸約3000名遊客上山。

網上流傳事故發生後，地上有多名傷者。（微博）

事後，有聲稱是親歷者的網民透露，是載著遊客的輸送帶中途斷裂，導致多人跌落，當中更包括小朋友，又指當時現場一片混亂。

另有目擊者在網上憶述，事發於下午近2時，魔毯第二段左道中間斷裂，令魔毯如同速遞運輸機般，「從下往上將下人往上輸，導致遊客掉下去後魔毯還在往上輸人」。他指出，現場高度約有5米以上，救護車在出事1小時後才來，直到晚上7時，還是有救護車不斷過來，另有警車前來，現場被封鎖。

涉事項目正常運作時的照片，可見遊客坐在捲動的地毯上。（微博）

事件令輿論關注景區安全管理是否存在漏洞，多名網友表達了質疑，更有曾經使用該項目的遊客爆料指設備早有破損，「那裏管理特別混亂，真的特別亂」、「這樣的事故怎麽發生的？是不是日常維護不到位？」、「這個魔毯就像物流裏面的快遞運輸帶（加長版），現在太多保證不了安全的項目了」、「上個月去看到魔毯兩邊的護欄玻璃有破損的，然後只黏貼了膠紙，沒有維修。兩邊玻璃看起來很薄。當時想拍下來，但整個過程不讓拿手機出來，所以沒拍照」。