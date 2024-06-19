小五學生搭升降機突遇故障「從9樓急墜」　神反應保命毫髮無傷

是個聰明冷靜的孩子！



大陸重慶有位小5生，搭電梯一半突然遇到故障急速墜下的狀況，從9樓開始高速往下，他當下反應超迅速地按下每個樓層的按鈕跟緊急通話鈕，最後讓自己毫髮無傷。

重慶有位小5生，搭電梯一半突然遇到故障急速墜下的狀況，從9樓開始高速往下，他當下反應超迅速地按下每個樓層的按鈕跟緊急通話鈕，最後讓自己毫髮無傷。（微博影片截圖）

重慶有位小5生，搭電梯一半突然遇到故障急速墜下的狀況，從9樓開始高速往下，他當下反應超迅速地按下每個樓層的按鈕跟緊急通話鈕，最後讓自己毫髮無傷。（微博影片截圖）

冷靜神反應獲讚家教好 媽媽：他自己看紀錄片學的（點圖放大瀏覽）：

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據陸媒的報導，整起事件發生在重慶某個社區內，當時該名小五生，本來跟一位男子共乘電梯，後來9樓到了對方走出去。

但沒想到電梯門一關，螢幕就出現故障的訊息，接著開始急速往下墜。

但該名小五生臨危不亂，迅速按下從9樓到B3每一層樓的按鈕，跟不斷按緊急通話鈕求救，最後電梯因此減緩下墜速度，停在B3時他毫髮無傷，還能分神阻止要走進來的鄰居叔叔，喊著：「電梯壞了不要進去！」

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整起事件也在網上流傳發酵，該名小五生的神反應自救過程獲得海量好評：

「父母教育的很棒」

「遇事冷靜，真棒」

「這個仔仔真棒，好牛」

「冷靜機智的弟弟」

「好棒，沉著冷靜」



小五生的母親受訪時也驕傲表示：「他平時喜歡看一些（和災難自救相關的）紀錄片啦。」

不過也有該社區居民點出問題嚴重性：「感覺就是我們社區，社區電梯經常壞，物業也不願意換電梯。」

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