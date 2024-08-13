央視揭江蘇報廢車再開上路成計時炸彈！當地政府涉保護黑色產業鏈

央視《財經調查》節目近日報道，江蘇連雲港市東海縣一些違規「小作坊」公然回收、拆解報廢汽車，買賣報廢汽車的部件，甚至還會將報廢車整車出售，更有一位銷售商指，當地政府保護劏車黑色產業鏈。



涉事園區位於江蘇，定位是要建成一個汽車循環經濟產業園。（影片截圖）

央視記者暗訪的「小作坊」。（影片截圖）

央視記者暗訪的「小作坊」。（影片截圖）

據《央視財經》報道，涉事園區位於江蘇連雲港市，定位是要建成一個汽車循環經濟產業園。

報廢車再上路安全隱患巨大

當地一位商家稱，自己出售報廢整車的業務，還有穩定的貨源，央視記者所看到的幾台車就來自浙江寧波的一個物流基地。

記者所看到的幾台車就來自浙江寧波的一個物流基地。（影片截圖）

一位商家指，他手中的報廢車大多是淘汰的物流或者工程車，這種已經註銷過的報廢車，車況不好的他們會自行進行拆解，車況好的就整車進行售賣，繼續上路使用。

央視記者向東海縣商務局反映了亂象，但商務局卻說自己沒有執法權，會轉移給市場監督管理局去查處。隨後，記者又再次聯繫了東海縣市場監督管理局的工作人員，工作人員則指是由商務局處理。

這些商家並不具備資質。（影片截圖）

違規拆解、篡改、售賣報廢汽車零配件

在園區裏，這些沒有資質的「小作坊」不僅公然回收、拆解報廢汽車，買賣報廢汽車的「五大總成」（發動機、方向盤、變速器、前後橋和車架），而且為了更好地銷售報廢汽車上拆下來的發動機，甚至還會對機器上的關鍵身份信息進行修改。

這些商家並不具備資質。（影片截圖）

在園區內，到處張貼著「嚴禁不法分子借用園區名義非法買賣『五大總成』」的橫幅，但這些並不具備資質的商家，卻以及明目張膽進行非法操作。對此，一位銷售商回應指，「政府不保護的話早就取締了。」

一位銷售商指政府保護當地黑產。（影片截圖）

事件引發關注後，東海縣發佈通報指，已成立聯合調查組，連夜開展現場調查處置。目前，已對涉案人員和商戶立案調查，對涉案物資進行封存。