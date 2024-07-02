安徽小區突遭河水倒灌　水深及腰大量汽車報廢　居民連夜被轉移

安徽合肥周二（2日）凌晨突遭河水倒灌，水位最深時達到1.5米，不少汽車和電單車被淹到無法繼續使用。目前，小區斷水斷電，當局已連夜轉移了一樓的居民。



現場畫面。（影片截圖）

據《極目新聞》報道，7月2日凌晨3時許，合肥市玉蘭苑小區被淹。網傳影片顯示，夜幕下，一群救援人員正在齊胸深的水中搜救，有居民在水中轉移，還有居民在轉移時用大盆裝了一些物品浮在水面上。

玉蘭苑小區一名居民介紹，自己家在4樓，家中沒有被淹，但已經斷水斷電。凌晨1時許，小區旁邊的二十埠河河水上漲倒灌進小區，凌晨2時許，水位就漲到1.5米了，整個玉蘭苑小區都被淹了，一樓的住戶連夜進行了轉移。

該居民又稱，小區沒有地下停車場，但停在路面上的汽車和電單車都被淹了。該居民說，自己的一輛電單車估計要報廢了。目前，小區水位已經有所下降。

玉蘭苑小區位於二十埠河旁。（網上圖片）

該居民還表示，周一（1日）晚11時許，小區的物業就開始通知一樓住戶轉移了，但沒想到河水上漲得那麽快，救援隊忙了整整一晚。

另據合肥龍崗綜合經濟開發區管委會一名工作人員介紹，7月1日晚11時許，工作人員就已經趕往玉龍苑小區撤離群眾，消防、應急等救援力量也參與轉移當中，小區內的水是2日凌晨以後進入的，救援人員整個晚上都在轉移群眾，目前仍在現場。