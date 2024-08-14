千億元級鋼企破產！老闆被稱「寶雞許家印」　逾1.8萬員工失業

內媒報道，以1257億元營收曾位列「2023年中國企業500強」榜單205位的東嶺集團，如今已經踏上了破產之路。



東嶺集團擁有100餘家成員企業，400億元總資產，1萬8千餘名集團員工面臨遣散命運。業內專家分析認為，東嶺集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。東嶺集團涉及的破產、司法案件、總執行金額、法人被限高等情況表明公司存在債務償還問題，存在不能償債或資不抵債的情況。



據了解，東嶺集團的「一把手」、曾經的陝西首富李黑記也得到輿論關注。結合東嶺集團往昔的擴張行為，抖音評論中，有人將李黑記比作「寶雞許家印」。不過，一名身處寶雞合金管行業的民企經營者在社交平台公開表示：「李黑記仍然為寶雞民營企業家的楷模」。



嶺集團的「一把手」、曾經的陝西首富李黑記。（新浪新聞）

千億元級集團進入破產程序

東嶺集團成立於1980年，原本為村辦集體企業，1994年營業收入突破億元大關，1996年組建東嶺集團，經過多年的發展旗下企業眾多，主營業務涉及鋼鐵和有色冶煉、礦產能源、供應鏈服務等，是中國西部規模較大的鋅冶煉民營企業。

東嶺集團所在的東嶺村也被稱為「西部一村」，村民人均收入超10萬元，戶均資產超500萬元。東嶺集團40多層的辦公樓國金中心被稱為寶雞第一高樓。

如今陷入破產境地的東嶺集團，曾經十分擅長拯救他人於水火，在2000年至2009年，先後參與過10多家瀕臨破產的國企改制。到2017年，東嶺集團還在踐行「達則兼濟天下」的信條，全國企業破產重整案件資訊網公佈的一則無錫耀輝房地產開發有限公司的重整計畫中，東嶺集團被確認為該項重整的投資人。

2024年7月25日，全國企業破產重整案件資訊網公布的（2024）陝03破申22號案件顯示，東嶺集團被陝西立邦軟體有限公司申請破產重組，辦理人為陝西省寶雞市中級人民法院。

東嶺集團的破產讓不少人都十分訝異，很多人對於東嶺集團的印象還停留在「千億元級民企」「500強」等標籤上。東嶺集團微信公眾號最新的更新停留在今年2月9日。

有分析指破產原因在於和房地產繫結太深

業務方面，不少人指出，東嶺集團的破產在於其和房地產繫結太深。東嶺集團的鋼鐵產能一度各類鋼材銷量超1000萬噸，位列中國建築鋼材銷量榜第一名。東嶺集團方面曾經公開表示，2022年「煉鐵成本的51%來源於焦炭和煤，冶金產業鏈的利潤都被煤礦捲走了」。

同時，房地產亦是東嶺集團所涉的業務方向之一。公開資料顯示，2018年還曾作為重整投資人，注資13億元盤活了當地爛尾8年的銀輝中心項目。2020年因為與電梯供貨商發生合同糾紛被法院凍結了帳戶，之後還與建築公司發生經濟糾紛。

在宣告破產重組之前，東嶺集團已經是官司纏身，天眼查監測資料顯示，截至8月2日，東嶺集團面臨著嚴重的司法訴訟問題，涉及145件司法案件，涵蓋買賣合同糾紛和借款合同糾紛等多個方面，被執行金額已經高達12.7億元。

李黑記曾獲得「中國農村改革終身貢獻獎」。（搜狐網）

另外，值得留意的是，在阿里司法拍賣網上，東嶺集團所持長安銀行的股權被西安市碑林區人民法院公開拍賣，起拍價110754955.5元，每股折合2.17元，開拍日期為8月22日。

中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，東嶺集團涉及的破產、司法案件、總執行金額、法人被限高等情況表明公司存在債務償還問題，存在不能償債或資不抵債的情況。

專家：東嶺集團破產會給當地和全國經濟帶來衝擊

經濟學家、新金融專家余豐慧認為，東嶺集團破產主要是因為過度擴張、市場變化和管理不善。在市場好的時候，東嶺集團採取激進策略，大量借貸擴大規模，導致負債率很高；隨著經濟環境變化，鋼鐵行業需求減少、價格下跌，加劇了財務壓力；再加上內部管理問題，比如決策失誤和資金鏈斷裂，最終導致了財務困境。

中國經濟得到世界的關注。（ REUTERS）

余豐慧認為，東嶺集團作為大型民企，其破產會給當地乃至全國經濟帶來衝擊，特別是影響上下游產業鏈；其次，1.8萬名員工面臨失業風險；再者，金融市場也可能會有波動，關聯金融機構和投資者會受到影響；這次事件給其他企業敲響警鐘，提醒它們重視風險管理、保持財務穩定。

破產重組後有機會起死回生？

《華夏時報》採訪河南澤槿律師事務所主任付建，東嶺集團走的是破產重整程序，目的非「清算」而是「重生」，通過引入投資、消減債務等方式幫助企業化債，圍繞欠債主體的利益再分配，以求實現債權人、債務人、投資人、股東等多方共贏。柏文喜則指出，破產重整過程中，重整投資人能否帶來好的資產和資金是東嶺集團能否「起死回生」的關鍵。