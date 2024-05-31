恒大地產遭罰巨款　許家印終身禁入股市　公司 ：仍全力保交樓

據央視周五（31日）報道，證監會近日依法對恒大地產債券欺詐發行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對恒大地產責令改正、給予警告並罰款41.75億元（人民幣．下同），對恒大地產時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款4700萬元，並採取終身證券市場禁入措施。



內地《21世紀經濟報道》，恒大地產集團相關負責人在受訪時表示，公司目前仍全力推進保交大樓等重點工作，目前全國範圍內保交樓項目已經完成超過80%，公司將全力配合證監會等監管部門做好後續工作，有關情況請以公司公告為準。



許家印被採取終身證券市場禁入措施。（資料圖片）

證監會認定恒大地產於2019年至2020年間通過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發行債券存在欺詐發行，所披露的相關年度報告存在虛假記載。同時還存在未按期披露定期報告、未按規定披露重大訴訟仲裁、未按規定披露未能清償到期債務情況等行為。

證監會依法對恒大地產欺詐發行債券行為按照其所募集資金的20%進行處罰，對其信息披露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統一執法以來的最嚴尺度，既依法從重從嚴懲處財務造假，又充分考慮恒大地產債券規模及「保交房」攻堅戰等全局性工作，堅持政治效果、社會效果、法律效果相統一。同時，證監會正在推進對相關中介機構的調查。

當局指，交易所債券市場作為企業直接融資的重要渠道，在降低企業融資成本、增進融資效率、強化市場約束方面發揮重要作用。債券發行人在享受融資便利的同時，應當切實增強法治意識和投資者保護意識。證監會將依法從嚴打擊證券市場財務造假行為，堅決做到監管執法「長牙帶刺」、有棱有角，強本強基、嚴監嚴管，切實維護市場誠信基礎，保護投資者合法權益。