日本發布特大地震預警　有內地遊客寧可損失4萬元中斷行程飛回國

日本宮崎縣近海上周四（8月8日）發生7.1級地震後，日本氣象廳發布提示，警告日本東部太平洋南海海槽發生大地震的可能性增高，並呼籲民眾提高警惕、做好防備。其後，日本不少酒店遭遇「退訂潮」，有內地遊客寧可損失4萬元（人民幣，下同）中斷日本遊飛回國內。



日本宮崎縣2024年8月8日發生7.1強震後，在當地時間早上8時38分，福島縣對出水域發生4.3地震，最大震度2。（日本氣象廳網站截圖）

據《紅星新聞》報道，一名內地遊客周一（8月12日）曬出自己一家中斷日本旅遊行程的損失，「算了一下損失，後面的機票、住宿、環球影城的票損失約四萬元」，而讓她寧可損失幾萬元也要回國的原因，正是因為日本突傳「特大地震預警」。

這個暑假，不少即將赴日或是正在日本旅行的內地遊客，被大地震的陰霾籠罩，放棄還是繼續，令他們陷入兩難。杭州市民蘇女士表示，「已經定了15號帶娃去奈良，孩子特別期待去喂小鹿，我卻已經快焦慮瘋了」，「機票是從第三方平台訂購的，結果平台客服說退不了票，要是不去的話，快兩萬的旅行費用退不回來，去的話到那邊估計每天晚上做夢都在焦慮。」

圖為2024年8月8日，日本宮崎縣日向灘外海7.1級地震發生後，警察接報到場，在宮崎縣一棟受損建築物附近執勤。（Reuters）

除此之外，亦有在日本的華人因特大地震預警，全家飛回上海躲避地震，據在日本東京留學的梁先生介紹，本次特大地震預警讓部分在日本工作的當地華人感到恐慌，「一些人會選擇回國觀望一段時間。」

日本氣象局上周警告，未來一周可能發生更大規模地震，並發布了首份特大地震預警。梁先生表示，「首次、特大這些詞讓人神經緊繃」，8日宮崎縣發生地震時，自己收到了地震預警，不過在東京沒有震感，「東京離宮崎縣還是比較遠。」

梁先生還表示，日本部分地區有搶購物資情況，但主要集中在中部、南部地區，東京目前各大超市、便利店純凈水供應還是相對充足，裝備有手電筒、安全頭盔的防災包平時在超市也隨時都可以買到。

日本地震：2024年8月8日，日本西南部鹿兒島縣大崎鎮發生地震後有房屋倒塌。（共同社via REUTERS）

不過，出於對地震的擔憂，不少已在日本旅行的內地遊客開始考慮提前回國，這亦令日本回國的機票價格全線上漲。舉例來看，8月中下旬東京羽田機場飛往杭州、上海等地的單人單程機票價格多為3000至4000元左右，以周二（8月13日）的機票為例，當日東京羽田機場飛往上海的機票高達6、7000元，其中不乏廉航。

對此，國航、東航等多間航空公司已公布日本航線退票政策，均可有條件全額退款或航班改期，不過東航涉及東京、大阪、名古屋等航線暫無政策。