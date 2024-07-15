東莞路面突大面積塌陷　幸無人傷亡　附近商戶：像地震一樣

據廣東電視台報道，今日（15日）上午，東莞莞城街道一車道路面發生塌陷，幸而無人傷亡。據當地通報，目前現場路段已進行臨時交通管制及疏導，正在進行圍蔽和緊急搶修等工作。



一段行車記錄顯示，車輛行駛中車路中間突然大面積塌陷，好在當時並無車輛在該車道上行駛，經過的車輛亦速度較慢避讓及時，未有車輛掉落。事發後坍塌區域周圍拉起警戒線。

東莞一路面突然大面積塌陷。

東莞一路面突然大面積塌陷。

據內媒報道，位於東莞市八達路與新苑街交口的商戶介紹，「像地震一樣，聲音好大。」外面路面塌陷發生時她正在店內，現在塌陷的地方已經封閉了，有人員正在處理。另有商戶稱，塌陷時間是當天上午約11點，沒有車輛掉進去。

對此，7月15日下午，事發路段轄區東莞市莞城街道辦事處工作人員回應稱，上午11點多轄區八達路部份路面塌陷，沒有人員傷亡，也沒有車輛掉進去，現在相關部門都在現場處理，塌陷原因還在勘查。

莞城街道安委辦發布的情況通報顯示，7月15日上午11時許，莞城街道八達路石基崗路口路面出現塌陷，現場沒有發生人員傷亡和車輛損失，相關部門已介入開展應急處置相關工作。目前，現場路段已經進行臨時交通管制及疏導，正在進行圍蔽和緊急搶修等工作。