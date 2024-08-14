早田希娜奧運後想去神風特攻博物館被罵爆　樊振東孫穎莎取消關注

巴黎奧運正式結束，日本乒乓球一姐早田希娜8月12日開通微博，她表示，感謝樊振東建議她來微博跟大家交流，並發布了自己在巴黎奧運會期間的比賽動態，還分享與包孫穎莎、樊振東和陳夢的合照，迅速吸引14萬多粉絲關注，孫穎莎、樊振東也在其中。



生於福岡縣北九州市戶畑區的早田希娜，這一屆奧運拿到了一銀一銅，分別是女團銀牌和女單銅牌。(微博＠早田希娜)

2024巴黎奧運，女子乒乓球團體賽，日本代表早田希娜在日本隊擊敗德國隊晉級決賽後振臂高呼，忘情慶祝。（X@KawaitaKiss_）

不過，早田希娜回國後接受日媒採訪，稱回到鹿兒島想去參觀麵包超人博物館和知覽特攻和平會館，早田希娜在記者會上更稱，「我想感受到能活著打桌球，並不是一件理所當然的事。」

據了解，知覽特攻和平會館前身是知覽空軍基地，是為紀念神風特攻隊（又稱特別攻擊隊、神風敢死隊），神風特攻隊的士兵在二戰期間會用裝滿炸彈的飛機撞擊敵艦，犧牲生命和敵方玉石俱焚。早田希娜的言論引發熱議，更受到內地網民嚴厲批評，認爲她是在肯定日軍的侵華行為。孫穎莎和樊振東也被網民發現已經火速取消關注早田希娜。

據了解，位於日本南九州的「知覽特攻和平會館」，收集了約1.4萬份敢死隊員的遺物。該地前身是知覽空軍基地，是第二次大戰是數百位加入特別攻擊隊（｢神風特攻隊｣）的年輕男子最後一次出發的地點。

據知覽特攻平和會館官網，該館興建於1975 年，是為了紀念這些年輕男子的犧牲，同時藉此嘗試瞭解他們當年行動的動機，也要警醒世人戰爭的殘酷。

早田希娜開心和孫穎莎合影。（微博＠早田希娜）

早田希娜開心和樊振東合影。（微博＠早田希娜）

張本智和、石川佳純被指參拜東鄉神社

此外，亦有內地網民稱，張本智和石川佳純在這次奧運開始前，受到日本電視節目的邀請前往日本東鄉神社參拜。東鄉神社是為大日本帝國元帥海軍大將東鄉平八郎所建的紀念館，他曾參加過甲午戰爭等戰役，因為他屢戰屢勝的形象，所以東鄉神社也被認為是祈求勝利的神社。

張本智和和石川佳純被指賽前參拜東鄉神社。（微博）

其中，張本智和因為身份敏感更被網民批評是「叛徒」。據了解，張本智和出生於日本宮城縣仙台市，父母皆為前中國乒乓球運動員，母親曾代表中國參加1995年世界乒乓球錦標賽，妹妹張本美和也是乒乓球運動員。受日本乒乓球協會的邀請，全家除了母親以外都選擇歸化日本，代表日本參加國際賽事。

張本智和在混雙及男單連番失利。（路透社）

2014年，石川純佳與馬龍在仁川亞運會上合影。（微博）

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