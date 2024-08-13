日本乒乓球女王石川佳純巴黎奧運追星心願達成　與馬龍親密換禮物

在巴黎奧運期間，日本乒乓球界的「女王」石川佳純以特別記者和解說嘉賓的身份再次亮相賽場。然而，這位曾在奧運賽場上屢次奪得獎牌的女將，卻有著另一個不為人知的「身份」——中國乒乓球隊「一哥」馬龍的忠實粉絲。



石川佳純是馬龍的粉絲。（微博）

石川佳純以她流利的中文、清秀的長相以及出色的球技在乒乓球界贏得了「日本乒乓女王」的美譽。然而，她對馬龍的崇拜之情卻早已不是秘密。她多次在公開場合中表示，自己最希望合作的對象便是馬龍，並且不止一次地稱自己為馬龍的粉絲。

2014年，石川純佳與馬龍在仁川亞運會上合影。（微博）

馬龍，這位四度出征奧運、史上首位六金王的「超級全滿貫」運動員，無疑是中國乒乓球隊的靈魂人物。他不僅在奧運會、世錦賽、世界盃等各大賽事中奪得過冠軍，還在亞洲盃、巡迴賽總決賽等各類比賽中實現了全滿貫，成為了名副其實的「國乒一哥」。馬龍的實力和魅力吸引了無數粉絲，其中就包括石川佳純。

石川佳純的運動生涯同樣輝煌，她曾連續三屆奧運奪得獎牌，包括2012年倫敦奧運團體銀牌、2016年里約奧運團體銅牌以及2021年東京奧運團體銀牌。這位31歲的前運動員，擁有著不輸給女主播的美貌，被日本媒體譽為「乒乓美少女」。在去年宣布退役後，她開始了新的職業生涯，這次以記者和解說嘉賓的身份參與巴黎奧運會。

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在本屆巴黎奧運會乒乓球女團半決賽中，中國隊輕鬆擊敗南韓隊，賽後石川佳純以富士電視台特別主播的身份採訪了中國選手陳夢、孫穎莎和王曼昱。在採訪結束後，石川特意準備了一個奧運徽章託陳夢轉交給馬龍。她的這一舉動被網民們捕捉到，並引發了熱議。

石川佳純過去與馬龍出席活動合影。（微博）

不久後，有網民拍到石川佳純終於在記者區見到了她的偶像馬龍。當時，石川停下馬龍，兩人互贈小禮物，場面溫馨而有趣。馬龍微笑著接過石川的禮物，隨後轉身離開，而石川則以滿臉崇拜的表情目送著偶像的背影。

石川佳純與馬龍互贈小禮物。

這段「迷妹」與偶像見面的視頻一經曝光，立即在網絡上掀起了討論熱潮。許多網民紛紛調侃道：「龍隊要穩住啊！」、「龍隊回家跪什麽呢？搓板還是榴蓮？」。不過，這次的甜蜜互動也讓人回憶起，馬龍早在2017年年末就已成為了人父，妻子夏露是一名圈外人，兩人多年來一直相互扶持，婚後行事相對低調。