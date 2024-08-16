特朗普猛讚中國高鐵「難以置信地快」：美國沒有任何類似的東西

近日，美國前總統特朗普（Donald Trump）和馬斯克（Elon Musk）的「世紀訪談」吸引了全球目光，在談及美國沒有高鐵時，特朗普直呼「不合理」，更讚美中國高鐵「速度快得驚人」。



2024年8月12日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普於佛羅里達州的私人別墅海湖莊園，在社交媒體X上接受億萬富翁馬斯克（Elon Musk）專訪。（Reuters）

周二（8月13日），在和馬斯克的訪談直播中，特朗普當着1600萬人的面直呼，「中國高鐵快得、舒適得令人難以置信（unbelievably fast unbelievably comfortable），沒有任何缺點。」

特朗普續稱，美國沒有任何類似的東西，「連接近的東西也沒有。」

中國高鐵網絡日趨完善，各地之間的時空距離被大大拉近。（視覺中國）

實際上，早在1965年，美國就正式提出發展高鐵計劃，起步「遙遙領先」；1991年到1998年間，美國一共規劃了11條高速鐵路走廊，覆蓋諸多重要城市。

待到2009年，就任總統不久的奧巴馬（Barack Obama）還拋出「宏偉藍圖」，首次提出要建設橫貫美國的高鐵幹線，並將此稱為上世紀50年代州際高速公路工程之後，最宏大的基礎設施投資計劃。

從奧巴馬開始的美國三人總統都曾把中國高鐵當目標。（Reuters）

據內媒報道，從奧巴馬開始的美國三人總統都曾把中國高鐵當目標。然而，當歐洲、中國、日本都已「子彈頭」（Bullet Train）遍地，烏茲別克亦完工了一條高速鐵路時，美國的高鐵版圖仍然一片空白。就連最被寄予厚望、連通洛杉磯和三藩市的加州高鐵，也一拖再拖、反復停擺。

網民評論：

「美國不需要高鐵。」

「主要是在攻擊民主黨。」

「不是造不出來…地廣人稀，高鐵在美沒有性價比…」

「美國的土地都是私有制的，不能隨便征，裏面扯皮的事兒太多，談不下來的。」



去年6月28日在湄洲灣跨海大橋，試驗列車以單列時速453公里、相對交會時速891公里運行。（網上圖片）

另外值得一提的是，國產高鐵「CR450」動車組樣車，目前正加緊研製中，預料將於今年內下線試車。國鐵集團早前預計，CR450的商業運行速度將達到400公里/小時，預計明年投入使用後一舉成為全球速度最快的高速列車，從北京到上海或只需不到3小時。

CR450採用永磁電機的牽引系統，是第一次應用在中國商業運營的高鐵列車上，其工作狀態下的帶電在兩千伏以上，轉數每秒一百轉，功率可提高14.5%。此外，CR450還採用了大量碳纖維複合材料，為高速列車輕量化提供了優選方案，有利於車輛減重、提速和降低能耗。