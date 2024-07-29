廣湛高鐵佛山站預計明年開通　廣佛城市中心實現15分鐘通達

7月28日，廣湛高鐵佛山站建設啟動儀式暨佛山高鐵未來城高質量發展行動計劃發布大會，在佛山市禪城區新佛山站選址範圍舉行。



據悉，廣湛高鐵佛山站將被打造成一個「高鐵+地鐵」的超級TOD，預計2025年年底達到站房開通或臨時開站的條件，屆時，將可實現廣佛城市中心15分鐘通達。



位於「佛山之心」的廣湛高鐵佛山站，是在佛山中心城區佛山火車站原址附近新建的高鐵站，地理位置優越，交通便利，是佛山「兩主四輔」鐵路客運樞紐的主客運樞紐之一。佛山站及禪城段總投資103億元人民幣，其中廣湛高鐵禪城段線路已於2023年12月19日啟動建設。

廣湛高鐵佛山站的設計理念源於「錦繡灣區，花開禪城」的美好願景，造型靈感來源於佛山市花白玉蘭，取意「白蘭花開」。

「佛山之心」廣湛高鐵佛山站項目效果圖。（羊城晚報）

廣湛高鐵佛山站將引領佛山城市中心跨入高鐵時代，這裏將被打造成一個「高鐵+地鐵」的超級TOD。該站不僅將連接佛山地鐵3號線，未來還將與更多地鐵線路實現互聯互通，實現立體高效換乘，20分鐘覆蓋佛山主要城市節點，全面接入廣佛地鐵一張網。廣湛高鐵佛山站還將大幅縮短佛山與周邊城市的通行時間，例如，佛山站至廣州站的通行時間將從原先的30分鐘縮短至15分鐘，佛山至湛江的通行時間也將從原先的5-6小時縮短至1.5小時內。

廣湛高鐵佛山站可實現與9條（段）350公里/小時的高鐵連通，東向通過京九沿線至長三角地區、東部沿海城市；西南向連接廣湛、深南高鐵至粵西、北部灣、海南；南向通過珠肇高鐵連接至珠海、澳門；北向通過京廣沿線連接至武漢、京津冀。廣湛高鐵佛山站的建設，將極大彌補佛山北上的短板，成為佛山北上的新通道。

2024年5月26日，乘客體驗首趟運行的佛莞城際鐵路列車。（新華社）

當天活動中，佛山正式對外發佈「佛山高鐵未來城發展規劃」和「佛山高鐵未來城高質量發展行動計劃」。佛山將以廣湛高鐵佛山站建設為契機，打造佛山高鐵未來城。佛山高鐵未來城規劃範圍內總用地面積約9.3平方公里，總建設用地約892公頃，規劃人口規模為19.3萬人，定位為「軌道上的智慧都市區、廣佛芯的科創引領區、大灣區的英才薈聚區」。