維權人士李翹楚出獄後首度發文：盼能免於恐懼地生活

中國法律學者許志永女友、維權人士李翹楚於2021年3月被山東省臨沂市人民檢察院，以煽動顛覆國家政權罪批准逮捕，後在山東臨沂市中院被判決有期徒刑3年8個月。本月3日出獄後，她昨日（16日）首度在社交平台上發文報平安，稱自己依然在堅守良知，並盼望能免於恐懼地活在這個國度。



李翹楚在社交平台X（前稱Twitter）發文說，自己3日被父母從臨沂市看守所接回家。歷經3年半的牢獄生活後，她學會如何保障自己吃饅頭吃到飽的權利，如何讓水煮蘿蔔湯變得更好喝，如何保有旺盛的生命力。她又指，自己依然在堅守良知，以及最珍貴的感情，並提到自己和許志永仍然需要大家的持續關注，「讓我們免於恐懼的活在這個國度」。

李翹楚是女權主義者，勞工問題研究者，曾多次參與中國勞工、女權和民間維權議題。（國際特赦組織）

33歲的李翹楚曾在清華大學勞動人事學院從事研究助理工作，長期參與、關注和研究中國勞工、女權及民間維權等議題。她曾參與為「低端人口」維權的行動，以及介入「＃MeToo」、反「996工作制」等民間運動。2020年新冠疫情爆發後，她參與志願活動，並注意到疫情救援過程中，性別暴力預防問題缺乏關注，於是組織志願者搜集和整理緊急狀態下防止性暴力的建議手冊。

其男友許志永2019年12月和另一位人權律師丁家喜因「1226大抓捕」入獄後，李翹楚在網上發文聲援許志永，並指許志永在獄中條件惡劣。之後，李翹楚被當局接連傳喚，之後先是被指定住所監視居住，再被以涉嫌「顛覆國家政權罪」刑拘。