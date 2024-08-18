國際PCAC奠基者、兩彈一星功勳獎獲得者周光召逝世　享年95歲

全國人大常委會原副委員長、中國科學院原院長、「兩彈一星功勳獎章」獲得者周光召院士，因病醫治無效，於2024年8月17日在北京逝世，享年95歲。



公開資料顯示，周光召，男，漢族，中共黨員，1929年5月出生，湖南長沙人，中國科學院院士，理論物理學家。1958年在國際上首先提出粒子的螺旋態振幅，並建立了相應的數學方法。1960年推導出贗矢量流部份守恆定理（PCAC），成為國際公認的PCAC的奠基者之一。

兩彈一星元勳周光召於8月17日在北京逝世，享年95歲。（資料圖）

中國科學院院士何祚庥介紹，1959年至1960年，中蘇關係惡化，蘇聯拒絕援助中國研制原子彈，並撤走了全部在華專家，帶走了圖紙和資料。當時在蘇聯從事粒子物理研究的周光召得知這些情況後，義憤填膺，強烈要求回國從事原子彈研究。

周光召1961年回國後從事核武器理論研究，參加領導了爆炸物理、輻射流力學、高溫高壓物理、計算力學等研究工作，在中國第一顆原子彈和氫彈的理論設計中作出了重大貢獻。作爲中國核武器科技事業開創者之一，他爲中國第一顆原子彈和氫彈的研製成功作出了歷史性貢獻。

兩彈一星元勳周光召於8月17日在北京逝世，享年95歲。（資料圖）

1996年經國際小行星命名委員會審議通過，將國際編號為3462的小行星命名為「周光召星」。1999年9月，中國對核彈、飛彈和人造衛星研究做出貢獻的錢學森、錢三強、鄧稼先，以及周光召等共23人一起授予「兩彈一星功勳獎章」。