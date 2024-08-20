郵寄牛蛙、粉末展開涉恐破壞活動　國家安全部破間諜組織新｢招數｣

境外間諜組織滲透中國方法層出不窮，國家安全部再披露境外間諜組織通過快遞等郵寄渠道對中國展開竊密、涉恐涉暴破壞活動。其中包括郵寄秘密刊物、粉末，甚至牛蛙、紅火蟻等，給科研和自然生態帶來嚴重危害。



據國家安全部披露，近期，有民眾撥打12339舉報電話反映的「某涉密刊物可能外泄」相關線索，經過偵察，最終鎖定疑犯張某。經查實，張某遭境外間諜情報機關鼓動，利用所處崗位能夠訂閱涉密刊物的便利條件，通過快遞公司寄遞的方式為境外間諜人員提供涉密刊物。最終張某因泄露多份機密級、秘密級文件，被依法判處有期徒刑10年。

《保密工作》是中央保密委員會辦公室、國家保密局知道全國保密工作的中央級綜合性公開刊物。（網絡資源圖）

此外，還有個別不法分子試圖利用「互聯網+寄遞」等非接觸方式開展涉恐涉暴等違法犯罪活動。據內地某科研機構工作人員反映，某境外機構以科研項目合作為名，向其郵寄了某種化學粉末，因不確定粉末成分及其用途，該工作人員及時與國家安全機關聯系。經查實，此類粉末可作為催化劑，常用於各類有害物質的化學試驗，若成功「入侵」將對該機構承擔的重點科研項目造成重大風險隱患。

國家安全機關工作中還發現，一些來自境外的快遞、包裹，成為生物入侵的「秘密通道」，威脅中國生態平衡和生物安全。

近年來，一些境外組織和個人向中國內地境內郵寄紅耳龜、鱷龜、美國牛蛙、草地貪夜蛾、紅火蟻等外來物種，這些外來物種繁殖能力強，「入侵」後將與本地物種爭奪資源，破壞本地生態系統和物種多樣性，給中國生物安全、生態安全帶來重大隱患，還可能對人民群眾生命財產安全造成嚴重威脅。

國家安全機關提示，以上3個案例涉及《中華人民共和國保守國家秘密法》《中華人民共和國郵政法》和《中華人民共和國生物安全法》，構成違反或犯罪的，將依法追究法律責任，並可以採取必要法律措施，追究刑事責任。