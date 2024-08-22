被批結交政治騙子　西藏政府原副主席王勇被決定逮捕

撰文：陳進安
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據最高人民檢察院周四（22日）消息，西藏自治區政府原黨組成員、副主席王勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對王勇作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，王勇1971年3月生，四川瀘州人，1994年10月加入中國共產黨，1991年7月參加工作，研究生學歷，經濟學博士。王曾在民航系統工作近30年，曾任民航貴州安全監管局局長，貴州省機場集團有限公司副總經理，貴州省機場建設投資有限公司副董事長、總經理、黨委書記，貴州省機場集團有限公司董事長、黨委書記等職。2019年4月，任貴州省國有資產監督管理委員會主任。2021年4月，任西藏自治區人民政府副主席。

1月29日，中央紀委國家監委網站指，王勇涉嫌嚴重違紀違法被查。而在兩周前的1月17日，王勇還出席了西藏自治區2024年一季度重點項目部署推進會。

7月31日，中央紀委國家監委網站再公布，王勇嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報指，王勇喪失理想信念，背離黨中央對年輕幹部的要求，對黨不忠誠不老實，欺騙組織，搞政治攀附，投機鉆營，結交政治騙子，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，接受可能影響執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；違反組織原則，不如實向組織說明問題，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份；違規干預、插手市場經濟活動；把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、物資採購等方面謀利，並非法收受巨額財物。

值得一提的是，王勇的前上司、原貴州省機場集團有限公司董事長申振東亦於1月8日通報被查。同年8月14日，申振東涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪一案，由六盤水市檢察院依法提起公訴。案件正在進一步辦理中。

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