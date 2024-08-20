「毫無紀法觀念，大搞權錢交易」　羅湖原副區長肖嘉睿遭雙開

撰文：朱加樟
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深圳官方20日發通報指，深圳市紀委監委對羅湖區政府原黨組成員、副區長肖嘉睿嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，肖嘉睿已被開除黨籍及公職。

羅湖區政府原黨組成員、副區長肖嘉睿。（網絡圖片）

官方通報指，經查，肖嘉睿喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查，長期搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品，違規借用管理和服務對象錢款，違規接受可能影響公正執行公務的宴請，違規出入私人會所；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，違規從事營利活動，利用職權為特定關係人謀取利益；利用職權侵害群眾利益；違規干預插手政府採購活動；貪欲膨脹，侵吞公款據為己有；毫無紀法觀念，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在城市更新項目推進、項目中標、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

肖嘉睿嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予肖嘉睿開除黨籍處分；由深圳市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

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