商人實名舉報遭誣告坐4年冤獄　質疑司法人員受干預、有利益輸送

河南一名51歲男子近日拍片實名舉報河南林州市公檢法相關人員，稱自己被他人誣告，無辜關押3年8個月後被判無罪，希望追究相關辦案人員的責任。



崔中海拍片實名舉報河南林州市公檢法相關人員。（影片截圖）

崔中海拍片實名舉報河南林州市公檢法相關人員。（影片截圖）

內媒《奔流新聞》報道，今年51歲的崔中海稱，自己2010年起在內蒙古察右後旗從事鐵礦開發生意，被他人誣告職務侵佔、合同詐騙200萬元（人民幣，下同）。2016年12月被河南林州警方捉拿歸案。2018年林州法院判決其犯職務侵佔罪，獲刑5年6個月。

其後河南安陽中院糾錯撤銷原判，發回重審。2020年9月，林州法院宣告他無罪。他被無辜關押1349天，即3年8個月10天。2021年，他獲得林州法院給予的國家賠償53.3萬元。

崔中海拍片實名舉報河南林州市公檢法相關人員。（影片截圖）

「岳父母含恨離世；企業癱瘓」

崔中海稱，「我恢復自由後，發現早已物是人非。家人精神抑鬱，岳父母含恨離世；企業癱瘓，生意停滯，損失巨大。4年來，我向多個部門要求追究林州公檢法相關辦案人員的責任，但一直沒有結果」。

崔中海又質疑，給他辦案的檢察官是河南省優秀公訴人、安陽市檢察業務專家、林州市首席法律諮詢專家，法官是「林州市十佳政法幹警」，如此優秀的檢察官、法官，為何守不住自己的關口，背後是否受到干預、存在利益輸送？

林州市：成立聯合調查組

8月24日，林州市政府新聞辦發布情況通報稱，林州市高度重視事件，立即成立聯合調查組進行調查核實，調查情況將及時向社會公布。