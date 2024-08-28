廣東女司機肇事後揚言「撞死你們」　警方：涉嫌酒駕，已刑拘

廣東台山周一（26日）發生一宗車禍，肇事女司機撞毀護欄後情緒失控地大喊，「把你們全部撞死」，引發廣泛關注。當地警方翌日發布通報指，肇事女司機涉嫌酒後駕駛，目前已被刑事拘留。



道路佈滿護欄碎片。（影片截圖）

女司機情緒激動。（影片截圖）

女司機聲稱，「我全部給你們撞死去」。（影片截圖）

警方已將肇事女司機刑拘。（影片截圖）

車禍發生於26日凌晨，在台山人民醫院門口，一名女司機撞毀護欄後情緒失控。網傳影片顯示，道路上散落護欄的碎片，有不少路人圍觀。警方到場後勸女司機冷靜些，然而女司機卻情緒激動地對圍觀者聲稱，「如果我不鎖死的話，你們這些人，我要把你們全部撞死。」

台山警方周二（27日）對此發布警情通報指，警方接報後即時到場處置，將肇事女司機當場控制，並協助將傷者送醫治療。

肇事女司機已被警方刑拘。（台山公安局）

經查，司機卿某（女，25歲）酒後駕駛私家車撞到道路隔離護欄，發生交通事故。為躲避交通事故中傾倒的護欄，駕駛三輪車途經該處的群眾李某身體擠壓到三輪車同乘人員譚某，致譚某左腳輕微挫傷。

事發後，卿某與李某等群眾發生爭執，並發表過激言論。經檢測，卿某血液酒精濃度結果為211.68mg/100ml。目前，卿某涉嫌危險駕駛，已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。