深圳恐怖車禍影片曝光︱炮彈飛車致2死5傷　多人等過馬路遭撞飛

深圳市龍崗區2日（上周五）晚上發生一宗奪命車禍，造成2人死亡、5人受傷。流出的現場閉路電視畫面所見，當時路口兩邊有多名騎電動自行車的人正在等紅燈，白色私家車從一側快速駛過，衝到馬路對面，多人被撞得躺在地上一動不動。



事發當時，一名騎電動自行車的女子在路邊斑馬線前正在等候過馬路，突然有一輛白色私家車絲毫沒有減速，一直加速衝過路口，撞上騎電動自行車的女子，女子瞬間被撞飛跌落至路邊。（影片截圖）

事發當時，一名騎電動自行車的女子在路邊斑馬線前正在等候過馬路，突然有一輛白色私家車絲毫沒有減速，一直加速衝過路口，撞上騎電動自行車的女子，女子瞬間被撞飛跌落至路邊。（影片截圖）

事發當時，一名騎電動自行車的女子在路邊斑馬線前正在等候過馬路，突然有一輛白色私家車絲毫沒有減速，一直加速衝過路口，撞上騎電動自行車的女子，女子瞬間被撞飛跌落至路邊。（影片截圖）

據官方通報，2日晚上8時40分許，龍崗區龍崗大道吉祥路口發生一宗小汽車與電動自行車碰撞交通事故，造成2人死亡，小汽車司機李某某（男，36歲）等5人受傷，傷者均已送醫救治。「經初步調查，司機李某某駕駛車輛過程中突發身體不適，導致發生事故。」目前，事故正在進一步調查處理中。

微博上傳出的現場影片顯示，事發當時，一名騎電動自行車的女子在路邊斑馬線前正在等候過馬路，突然有一輛白色私家車絲毫沒有減速，一直加速衝過路口，撞上騎電動自行車的女子，女子瞬間被撞飛跌落至路邊。

同時，該條街對面另一道斑馬線上，原來有多名騎電動自行車也正在等候過馬路，卻遭到如炮彈般飛至的白色私家車波及，現場有多人躺在地上一動不動。白色私家車則是在撞到遠方綠化帶才停車，車輛破損嚴重。

事發現場滿地狼藉，其中一名男子躺在斑馬線一側的人行道上，血流滿面，但雙手仍有知覺，場面一片混亂。（影片截圖）

肇事白色私家車破損嚴重。（影片截圖）

多條網傳影片顯示，事發現場滿地狼藉，其中一名男子躺在斑馬線一側的人行道上，血流滿面，但雙手仍有知覺，場面一片混亂。