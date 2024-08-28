維權律師余文生煽動顛覆國家政權案開庭　同行王宇傳遭帶走失聯

內地維權律師余文生被控煽動顛覆國家政權一案，周三（28日）在江蘇蘇州中級法院開庭。據境外媒體報道，律師王宇早上抵達蘇州火車站，準備前往法院旁聽時，在出站口被不明身份人士帶走，之後失聯。



報道指，余文生夫婦被拘捕1年4個月後，於周三、四兩天在蘇州中級人民法院開庭，多達10名外交官前往蘇州旁聽。而著名人權律師王宇原本亦也將趕赴現場，卻在出站口被不明身份人士帶走後失聯。

王宇的丈夫包龍軍表示，王宇本來請他人於車站接送，但抵達出站口時卻不見人，隨後有一名身分不明的男子不讓她離開車站，之後他便與妻子失去聯繫。

王宇為著維權律師。（Ｘ平台）

余文生曾為多位「709事件」維權律師辯護，其律師執照亦於2018年1月被北京市司法局取消。2020年6月，他被以煽動顛覆國家政權罪判刑4年，剝奪政治權利3年，其後提出上訴，惟二審維持原判。他直到2022年3月刑滿獲釋。

去年4月13日，余文生夫婦在德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪華之際，被北京警方逮捕關押。二人當時原擬與歐盟駐華代表團與訪華外交官會面，卻突然被派出所傳喚，隨後被以尋釁滋事罪批捕，後被追加煽動顛覆國家政權罪。