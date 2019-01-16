維權律師余文生獲「德法人權獎」　被捕近一年　妻子代領獎

北京人權律師余文生被捕一周年前夕，獲德法兩國駐華使館聯合頒贈「人權法治獎」。 余文生妻子許豔代表在羈押中的丈夫接受此項殊榮，她表示該獎項是中國人權律師的集體榮譽。

德國駐華大使葛策（右）和法國駐華大使黎想（左）向代領獎的余文生妻子許豔（中）頒獎。（網絡圖片）

人權律師余文生被抓捕一周年之前，德、法駐華使館周一（14日）聯合在北京德國大使館內舉行了2018年度「德法人權法治獎」特別頒獎儀式，表彰全球範圍內富有勇氣的人權捍衛者。

2018年度余文生與另外14位其他國家的人權人士同獲此獎。因余文生身陷囹圄，其妻許豔代為領獎。

德國駐華大使葛策（Clemens von Goetze）和法國駐華大使黎想（Jean-Maurice Ripert）在頒獎時，高度讚揚了余文生在人權、法治及公益領域所做出的努力。

另外，中國人權律師團發起人之一的唐吉田獲頒2018年度「法蘭西自由——平等——博愛人權獎」。

中國人權律師團發起人之一的唐吉田（左）獲頒2018年度「法蘭西自由-平等-博愛人權獎」。

許豔在致獎辭中表示，余文生因代理人權案件、為709案辯護、發表修憲建議等，遭中國政府以涉嫌「煽動顛覆國家政權」和「妨害公務」兩項罪名逮捕，失去自由已長達一年，期間律師會見權利也被剝奪。

許豔說：「德國、法國這樣的文明自由國家給予余文生律師這樣的肯定和榮譽，令我備感欣慰。我們身邊還有很多人權律師因為代理人權案件、努力促進法治而遭到迫害，甚至失去自由。2018年『德法人權法治獎』授予余文生律師，這不是余文生一人的榮譽，也是人權律師群體的榮譽。」

許豔還透露，臨近余文生被捕一年，北京國保和石景山警方早前登門威脅，要求其不要發起相關活動。而余文生案件經過三次延期和兩次退偵後再被提交到徐州檢察院審查起訴。

曾因聲援香港雨傘運動被拘近百天

曾在709案中被捕的維權律師王宇認為，余文生獲得該獎實至名歸，中國人權律師在國內逼壓的政治環境中依然選擇堅持。中共迫害人權律師令其國際形象跌落，王宇呼籲及早釋放王全璋、余文生等人。

余文生是北京人權律師，曾代理多起人權案件。他在2014年因聲援香港雨傘運動被拘近百天，709大抓捕之後，因代理王全璋案亦遭當局打壓。去年1月初，他還曾發表公開信建議修改憲法，呼籲國家主席差額選舉產生、取消軍委主席、取消軍委會、憲法設專章規定政黨管理制度等。2018年1月19日，余文生被拘留，4月被以涉嫌煽動顛覆國家政權罪和妨害公務罪逮捕。

（自由亞洲電台）