上海人大原主任董雲虎判無期徒刑　受賄近1.5億為二十大後｢首虎｣

安徽省合肥市中級法院28日公開宣判上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎受賄一案，以受賄罪判處董雲虎無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對董雲虎受賄犯罪所得財物及其孳息依法予以追繳，上繳國庫。



上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎。（網絡圖片）

經審理查明：2002年至2023年，董雲虎利用擔任中央外宣辦七局局長，西藏自治區黨委常委、宣傳部部長，上海市委常委、宣傳部部長，上海市政協黨組書記、主席，上海市人大常委會黨組書記、主任等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在融資貸款、土地出讓、企業經營和人事安排等事項上提供幫助，非法收受上述單位和個人所送財物，共計折合人民幣1.48億餘元。

合肥市中級法院認為，董雲虎的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失。鑒於董雲虎歸案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得財物及其孳息已全部追繳到案，對其依法可予從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

安徽省合肥市中級法院28日公開宣判上海市人大常委會原黨組書記、主任董雲虎受賄一案，以受賄罪判處董雲虎無期徒刑。（央視）

被批將政協委員資格私相授受

董雲虎為中共二十大後首名在任上落馬的正省級高官，引起外界極大關注。

去年年底的官方通報指，經查，董雲虎喪失理想信念，背離初心使命，違背黨中央關於人民政協工作的部署要求，將政協委員資格等私相授受，在政治上造成不良影響，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，大肆接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，違規為他人職務晉升提供幫助；廉潔底線失守，長期佔有公物，由他人支付應由其個人支付的費用，搞權色交易；干預和插手司法活動；貪婪無度，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在融資貸款、土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指，董雲虎嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予董雲虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表、上海市第十二次黨代會代表資格。