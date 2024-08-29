散布政治謠言與貪腐並行　成都地方官員被開除黨籍

成都溫江區人大常委會原黨組成員、副主任馬敬德因涉嫌散佈政治謠言、購買閱看違禁書籍，以及涉及貪污受賄等多項違紀違法行為，被開除中共黨籍，並將面臨法律制裁。



據成都市紀委監委28日透過微信公眾號「廉潔四川」發布的通報，馬敬德此前擔任成都市溫江區人大常委會原黨組成員、副主任。經過成都市紀委監委的立案審查調查後，發現他在多方面嚴重違反中共紀律和國家法律法規，對其黨籍進行了嚴肅處理。

通報詳細描述了馬敬德的多重違紀行為。首先，在政治上，他被指喪失理想信念，背棄初心使命，其政治品行極其惡劣。他不僅購買、閱看違禁書籍，還在網絡上散布不實的政治謠言，進行迷信活動，試圖以此發洩個人私憤。此外，馬敬德違背組織原則，隱瞞不報個人有關事項，並且違規參加自發成立的校友會，這些行為均被認定為對黨紀的嚴重挑戰。

在廉潔方面，通報指出，馬敬德未能堅守廉潔底線，多次收受可能影響公正執行公務的財物，並違規從事營利性活動，甚至還涉及權色交易。

此外，馬敬德還被指控私德不修，違反國家法律法規，與他人共謀侵吞公共財物，且數額巨大。通報指出，其利用職權在項目承攬等方面為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物，「貪慾膨脹」。

通報強調，馬敬德的行為嚴重違反中共的紀律，構成嚴重職務違法，且涉嫌貪污、受賄犯罪。尤其是在中共十八大後，他不但沒有收斂，反而持續進行違法活動，性質極其嚴重，對黨和國家的聲譽造成了惡劣影響。最終，經過成都市紀委常委會會議研究並報成都市委批准，決定給予馬敬德開除中共黨籍的處分，並取消其享受的相關待遇。除此之外，成都市紀委監委還將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，並將其所涉財物一併移送。