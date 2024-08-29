重慶市成立砸鍋賣鐵專班　多地政府跟進　網民熱議：地方財政惡化

8月28日，一份重慶市璧山區成立「砸鍋賣鐵」工作專班的檔在網路上流傳，引發廣泛關注。值得關注的是，不少內地網民發現，「砸鍋賣鐵」一詞出現在多個地方政府的官方網站和工作報告中，引發許多關於中國地方財政惡化的討論。



內媒《財新網》報道稱，有地方人士表示這主要是表明態度，本質是推動資產盤活變現；重慶、甘肅、內蒙古、青海等省份市縣都有類似表述。



一份重慶市璧山區成立「砸鍋賣鐵」工作專班的檔在網路上流傳。（網絡圖片）

網傳截圖顯示，重慶市璧山區人民政府辦公室下發《關於成立重慶市璧山區「砸鍋賣鐵」工作專班的通知》，按照《重慶市璧山區推動國有資產盤活工作方案》相關要求，經區政府研究，決定成立重慶市璧山區「砸鍋賣鐵」工作專班。

「砸鍋賣鐵」就是把鍋子砸了去賣廢鐵，籌錢度過難關。財新網報道稱，現在地方政府推行「砸鍋賣鐵」是希望盤活資產變現化解債務風險。重慶市璧山區財政局工作人員也證實，「砸鍋賣鐵」工作專班已開始運行。

砸鍋賣鐵出現在許多地方政府的工作文件中：

網傳政府文件圖片顯示，重慶市璧山區將成立「砸鍋賣鐵」工作專班，專班組長為常務副區長田中，副組長為區財政局長侯詠梅、區國資中心主任韓艷。專班主要負責全區「砸鍋賣鐵」工作，包括制訂方案、確定資產包、建立價格決定機制等。

重慶市發改委今年6月底在年度工作報告中提出，將會同市級相關部門編制「砸鍋賣鐵」盤活變現資產資源方案。重慶市沙坪壩區此前也宣布將開展「砸鍋賣鐵」資產處置專項行動，深挖存量資產資源，有效盤活國有房屋資產、股權債權、土地資源等。

據重慶市沙坪壩區今年預算報告指出，2023年當地深入展開「砸鍋賣鐵」、「壯士斷腕」資產處置專案行動，深挖現有資產資源，有效盤活國有房屋資產、股權債權、土地資源等。其中，落實資產處置102宗，變現人民幣9.4億元；完成股權轉讓及質押6個，金額7.9億元；實現土地出讓收入10.1億元。

重慶市財政局數據顯示，2024年上半年全市非稅收入增速明顯加快至31.2%，主要依靠資產處置帶動。今年還將大力盤活房屋、土地、大型儀器設備等行政事業性國有資產，發揮現有財力的集聚效應。

據中國財政部8月26日發布，今年前7個月，全國一般公共預算非稅收入2萬4423億元，比去年同期增長12%，占一般公共預算收入的比重達到18.0%，較去年同期提高2.4個百分點。同一時期，稅收收入年減5.4%。

網民點睇：

到處都在砸鍋賣鐵，過緊日子，說白了，就是缺錢。

砸誰的鍋？賣誰的鐵？這才是關鍵。

砸鍋賣鐵的錢也給不到老百姓手中，都在貪官污吏手裏。

用砸鍋賣鐵還不如「勒緊褲腰帶」更適合形容現在的情況。

