重慶漢離婚、財產分割被法院駁回　持斧頭殺妻未遂獲刑6年

重慶男子任某某與妻子因瑣事發生矛盾，起訴離婚後被法院駁回，又因挽回感情未果，自感人財兩空的他欲殺妻泄憤，持斧頭擊打妻子頭部致對方受傷。

近日，重慶市合川區人民法院公開一審刑事判決書，任某某因犯故意殺人罪（未遂）被判囚6年。



判決書顯示，公訴機關指控，任某某與妻子程某，2023年下半年因財產分割等問題產生矛盾，任某某起訴離婚，後二人分居。2023年11月21日，法院判決駁回任某某請求與程某離婚、分割共同財產的訴訟請求。

後來，任某某一直想挽回感情，但程某沒有明確回應。2024年1月10日，任某某通過打電話、微信視訊等再次挽回感情，程某未予以理睬，任某某認為人財兩空，孤獨無望，產生殺害程某泄憤的念頭。當日，任某某通過手機搜索重慶紅十字會遺體捐贈內容。

任某某與妻子因瑣事發生矛盾，起訴離婚後被法院駁回。示意圖。（視覺中國）

1月11日，任某某騎電單車將程某撞倒，對方起身躲避，任某某持斧頭追趕，並每次將斧頭舉過頭頂連續打擊程某頭部3次。他見程某頭部流血後停手，後用腳踢打對方2次，因認為程某無法救活而未撥打120急救電話，遂撥打110報警稱殺了人。

任某某致程某右頂部硬膜外血腫、右側頂骨線性骨折、枕骨撕脫性骨折、多處頭皮血腫，經重慶市合川區公安局物證鑑定所鑑定，程某人體損傷程度屬輕傷一級。經重慶市精神衛生中心鑑定，任某某作案時無精神病，作案時具有刑事責任能力。

重慶市合川區人民法院。（百度）

法院認為，任某某因生活瑣事與被害人發生矛盾，為泄憤而持斧頭連續擊打被害人頭部，非法剝奪他人生命，被害人倒地後，任某某認為被害人無法救活，未繼續實施打擊行為，最終造成被害人輕傷一級，任某某的行為已構成故意殺人罪（未遂），依法應予懲處。

法院認為，任某某犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或減輕處罰，犯罪後自動投案並如實供述犯罪事實，是自首，亦可以從輕或者減輕處罰。綜上，法院裁定任某某犯故意殺人罪（未遂），判囚6年，沒收任某某的作案工具，責令他賠償附帶民事訴訟原告人程某經濟損失28500元。