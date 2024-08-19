西方四代機可咬尾擊落殲20？內媒評比性能：實戰中不可能發生

美國海軍作戰專家威克倫（Eric Wicklund）近日在社群論壇Quora上發表了一項驚人言論，稱只要四代戰機如F-15或F-16能咬尾中國隱形戰機殲-20，就有可能將其擊落。這一觀點在軍事論壇上引發了激烈討論，並成為中美兩國軍事專家和媒體互相交鋒的焦點。



威克倫表示，雖然殲-20作為第五代隱形戰機具有較強的雷達隱形能力，但其隱形性能不如美國的F-22那麼先進。他認為，在空戰中，西方四代機仍然可以透過戰術運用來對抗殲-20，尤其是在特定條件下，四代機可以利用其更先進的雷達和電子戰設備來鎖定並擊落殲-20。

美軍事專家稱美軍F-15、F-16等4代機咬尾能擊落中國空軍殲-20，內媒則發文反嗆「4代機沒有機會接近」。（新華社）

威克倫進一步指出，四代機的成功取決於幾個關鍵因素。首先，四代機必須具備比殲-20更好的雷達探測能力，尤其是在殲-20隱形效果較強的情況下，四代機需要比平時更接近殲-20才能有效發動攻擊。其次，四代機需要配備更先進的電子戰裝備，透過電子干擾來迫使殲-20靠近自己，從而創造一個有利的攻擊機會。最為關鍵的是，殲-20的尾部隱形性能較弱，四代機可以利用殲-20引擎噴口較強的雷達回波來鎖定尾部並發動攻擊。

然而，威克倫也承認，要實現這種近距離的空戰攻擊，四代機需要依賴空中預警機（AWACS）或F-35的導引，以及來自其他數據源的支持，才能使自己處於發動攻擊的最佳位置。

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，洛歇馬丁出品的F-35戰機進行飛行表演。（Reuters）

針對威克倫的言論，內地媒體迅速作出回應。中國軍事雜誌《兵器》在《騰訊網》上發表文章，對此觀點進行了強烈反駁。文章強調，殲-20作為中國空軍的主力戰機，擁有遠程打擊能力和超音速巡航速度，這使得四代機在實戰中很難接近殲-20，更遑論擊落。

《兵器》雜誌指出，雖然理論上四代機在近距離內有可能威脅殲-20，但這種情況在實戰中幾乎不可能發生。殲-20具備超視距打擊能力，可以在遠距離內就發現並鎖定四代機，並先發制人地發動攻擊。該報道還強調，殲-20的超音速巡航能力使得其能夠迅速脫離戰鬥，不讓四代機有任何接近的機會。

殲-20隱形戰機也有側彈艙設計，它的設計與F-22斜射式側彈艙不同。（ 新華社）

此外，《兵器》文章還指出，美國專家忽視了中國在空中預警和電子戰方面的進步。中國空軍擁有空警-500預警機和高新系列電子戰機，這些裝備可以有效支持殲-20的作戰能力，使其在戰場上佔據優勢。因此，威克倫的觀點被認為是對中國軍事實力的低估。

威克倫的言論在中美網絡社群中也引發了廣泛討論。在美國，一些軍事愛好者支持威克倫的觀點，認為只要戰術得當，四代機仍然有機會擊落殲-20。然而，也有不少專家對此表示懷疑，認為即使四代機能接近殲-20，也難以突破其先進的防禦系統。

美軍F-22對Tu-9進行例行追逐。（Twitter@North American Aerospace Defense Command）

內地網民則普遍對威克倫的觀點持否定態度。他們認為，美軍專家低估了殲-20的實戰能力，也忽視了中國空軍在預警和電子戰領域的進步。有網民表示，「美國專家只是在安慰自己罷了」，還有人認為，威克倫的言論反映了美國對中國軍事技術進步的焦慮。

這場關於殲-20與四代機實力的討論，凸顯了中美之間的軍事競爭正在持續升級。隨著中國在軍事技術上的不斷突破，中美兩國在軍事領域的角力將變得越來越激烈。這場論戰不僅僅是專家之間的學術爭辯，更反映了兩國之間的戰略博弈。

目前，殲-20已經成為中國空軍的中堅力量，而美國也在加速研發更先進的戰機以保持其軍事優勢。未來，中美在空軍領域的競爭將進一步加劇，而這場圍繞殲-20的討論，可能只是這場競爭的一個縮影。