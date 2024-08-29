趙樂際：解放軍機無意闖入日本領空

針對近日日本指控中國軍機侵犯日本領空一事，全國人大常委會委員長趙樂際28日表示，解放軍機無意闖入日本領空，強調中方期待與日方進行恰當溝通，避免類似事件再度發生。



日本防衛省2024年8月26日確認有中國軍機侵犯領空，自衛隊飛機隨即升空應對。防衛省稱8月26日上午11時29分至31分，中國一架Y-9情報收集機侵犯長崎縣五島市男女群島近海的日本領空。這是日本自衛隊1958年啟動對領空侵犯措施以來，首次確認有中國軍機侵犯領空。圖為防衛省網站發布的Y-9飛行路線圖。（日本防衛省網站）

據《人民日報》報道，趙樂際在北京人民大會堂與來訪的日中友好議員聯盟會長二階俊博會談時，對此作出上述回應。二階俊博在會談中表達了對中國軍機侵犯日本領空的遺憾，並要求中方防止此類事件再次發生。

同日，外交部發言人林劍在例行記者會上也就此事表示，中日雙方正在保持溝通，並再次強調中方軍機無意侵犯任何國家領空。

中共中央對外聯絡部部長劉建超（右）2024年8月27日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博（左）率領的訪華代表團。（中共中央對外聯絡部網站）

此外，中共中央政治局委員、外長王毅28日亦會見了二階俊博一行，強調當前中日關係處於關鍵階段，希望日方樹立正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，推動中日關係穩步發展。

此次爭議源於日本防衛省27日的通報，指一架中國運-9電子偵察機於26日進入日本長崎縣五島市的領空，並滯留約2分鐘。這是日方首次確認中國軍機侵犯日本領空。為此，日本外務省事務次官岡野正敬已召見中國駐日大使館臨時代辦施泳，表達強烈抗議並要求防止再度發生類似情況。

中共中央對外聯絡部部長劉建超2024年8月27日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博率領的訪華代表團。圖為劉建超與二階俊博、代表團成員合照。（中共中央對外聯絡部網站）

日本方面的代表在會談中表示，將繼續致力於穩定和改善中日關係，促進雙方的民間交往和立法機構交流，增進兩國的相互了解和友好關係。