劉建超晤日中友好議員聯盟代表團　籲兩國管控矛盾分歧

中共中央對外聯絡部部長劉建超8月27日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博率領的訪華代表團。劉建超在會面期間稱，中日雙方應建設性管控矛盾分歧，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。



劉建超讚揚，二階俊博和日中友好議員聯盟長期以來為發展中日關係，增進兩國人民友好作出不懈努力和貢獻。

中共中央對外聯絡部部長劉建超2024年8月27日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博率領的訪華代表團。圖為劉建超與二階俊博、代表團成員合照。（中共中央對外聯絡部網站）

劉建超提到，當今世界正處於百年未有之大變局，中日關係也處於關鍵階段，希望雙方以兩國領導人三藩市會晤共識為指引，立足更高站位和長遠眼光看待雙邊關係，加強全方位戰略性溝通與各領域交流合作。

劉建超表示，中國已計劃進一步全面加強改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖，提出300多項改革舉措，將為包括日本在內的各國帶來廣闊機遇。歡迎日本各政黨派員來華對話交流，增強戰略溝通，增進相互認識。

中共中央對外聯絡部部長劉建超（右）2024年8月27日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博（左）率領的訪華代表團。（中共中央對外聯絡部網站）

二階俊博表示，此次是他時隔5年再次來華訪問，也是他就任會長以來首次訪華。他希望以此訪為契機同中方深入對話，推動兩國有關部門加強溝通，為加強雙方政治、經貿、人文、旅遊等領域交流合作、妥善處理和解決矛盾分歧創造條件。

二階俊博指出，日方願積極推動日本朝野政黨議員訪華，加強兩國民眾特別是青年一代友好交流。

日本共同網28日報道，對於日本防衛省稱一架中國軍機侵犯長崎縣五島市男女群島近海的日方領空，二階俊博已在會談時已向劉建超傳達日方的立場。