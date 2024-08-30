上海獨立書店「季風書園」將在華府重開　公告兩天後遭網管刪除

上海獨立書店「季風書園」曾為當地文化地標，但2018年初因政治壓力被迫結業。近日，前店主于淼在微信公告，季風書園將在9月1日於美國華府重開，獲一量讀者關注，並指「很高興看到季風的名號在異域再度出現。等著你們光復上海」、「季風遲早有一天還會吹拂回來」等。不過公告其後遭到刪除。



8月24日晚間，前季風圖書有限公司董事長于淼透過微信發布書店將在華府重啟的消息，表示將為華盛頓特區帶來唯一一家中文書店，引起關注，「季風品味依舊，秉持獨立立場，關注思想和未來，推崇自由與多元」。

季風書園預計9月1日將在美國華府重啟，但有關公告兩天後遭到大陸網管刪除。（網上圖片）

人在美國的于淼接受中央社採訪時表示，開書店的念頭約在半年前形成，並指這兩年無論是出於主動或被動原因移民到美東的中國人，都希望能重建文化生態，因此中文書有強烈的需求。

而即將新開的季風書園會有70%是來自中國大陸、台灣、香港的中文書，30%是當地採購的英文書，側重於中國與亞洲研究，部分是亞裔作家寫的英文作品。至於目標讀者群鎖定當地的中文讀者、書店附近大學的中國留學生，以及對中國或亞洲有興趣的當地民眾與智庫。

于淼又指，華府季風的店址承租10年，代表這是長期事業。其在美註冊成非營利機構，未來會透過舉辦講座、讀書會、影片放映等，體現出季風的公共性，有信心後續能吸引社會捐助。

于淼指中文書有強烈的需求。（聯合新聞網）

季風書園曾在上海屹立20年，但最後被迫結業。（資料圖片）

季風書園於1997年由學者嚴搏非始創，曾在上海屹立20年，分店一度多達8間。2012年，于淼接手經營，可2017年遇到業主不願再續租，即使搬遷也遇到重重干擾，導致新業主不願出租。

據于淼了解，不再續租的原因，與官方認為書店舉辦的講座活動所帶來的風險有關，因有關活動鼓勵思辨、關心社會現實，講者可能不是官方歡迎的人物。最終，季風書園於2018年1月31日正式關門。

至於上述有關季風將在美國華府重啟的公告，在兩天後即遭網管刪除，于淼形容「熟悉的場景又發生了」。