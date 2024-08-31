《黑神話：悟空》火爆　電競飯店一房難求　年輕人在家打造電競房

近日，國產3A遊戲《黑神話：悟空》霸榜熱搜，與之相關的電競飯店一房難求，海內外掀起一股濃濃的「電競風」。有趣的是，隨著電競週邊產品的逐漸興起，家居產業衍生出電競椅、電競桌、電競展示櫃等單品，頗具鬆弛感與科技感的電競房正成為當下年輕人備受青睞的整個新空間。



業內人士認為，目前電競家具尚處成長期，許多頭部品牌搶灘市場藍海。然而，產業也面臨良莠不齊的現狀，家居產業應回歸設計內涵、堅守產品本質，在關註消費者生活方式的同時，助力產業健康有序發展。

《黑神話：悟空》中的孫悟空形象。

貼合Z世代生活方式，業界加速佈局電競家居

沙發、電視、背景牆永遠是客廳的標準配備？陽台只能養花曬衣服？隨著生活方式的改變，當下年輕人選擇將次臥室、客廳、陽台聯通改造成電競房，「回家開黑」正成為年輕人「心水」的家。不少家居企業「嗅到」商機，與時俱進推出電競家居產品，滿足消費者多樣化的需求。

在電競房內的眾多電競裝備中，電競椅無疑是提升遊戲體驗的關鍵因素，也是電競家居最先出圈的產品。相關數據顯示，預計2030年全球電競家具市場規模將達到46.52億美元，就產品類型而言，目前電競椅是最主要的細分產品，佔91.04%的份額。

記者了解到，在某社群媒體平台，關於電競椅性價比的相關筆記逾4萬篇。同時，在某電商平台，關於電競椅的產品多達138萬件，價格從百元到萬元不等。根據廣東省家具協會副會長張承志介紹，佛山順德早在2011年就有20多家家具代工廠從事電競椅業務，是國內較早著手研發電競家具產品的區域。

為了更貼合年輕人的生活方式，IKEA在《黑神話：悟空》上線後立即推出了一款別出心裁的電競躺椅。該產品設計師告訴記者，布朗伯電競系列躺椅可展開扶手椅的坐墊，變成一張舒適的躺椅，同時自備腳輪的設計，能夠在客廳等區域遊戲時增強與親人好友的互動。作為家居產品，充氣式電競躺椅不僅能為腰背提供良好的支撐，也比較符合市場對「懶人經濟」的訴求。

業界加速佈局電競家居。（羊城晚報）

整間客製化興起，一站式打造個人化的電競房

事實上，電競房的火熱與整家客製化的興起息息相關，一站式的設計與採購可以讓消費者實現專屬的遊戲空間打造，在家中滿足遊戲迷的「電競夢」。

在今年剛裝修完電競房的小李看來，電競房並不是指一個專門玩遊戲的房間，而是除了滿足功能性外，還能沉浸式感受和體驗的家居空間，它算是另一個維度的書房。小李告訴記者，目前家中使用率最高的區域是電競房，每到週末休息或平日晚上會在電競房裡面開啟快樂上分模式，鬆弛感滿滿。

以尚品宅配推出的「頭號玩家」電競空間系列為例，該客製化產品專為潮酷玩家打造的居家遊戲空間。首先，電競房包含收納洞洞板、超薄玻璃檯面；其次，房間搭配智慧光影系統，能夠隨遊戲場景變化而自動調整氛圍燈光，加強用戶的沉浸式體驗；另外，房間有精心設計的收納空間、手辦深淵櫃，既能收納繁多的遊戲設備，也能展現珍藏的手辦與週邊，讓空間實用又充滿個性。

《黑神話．悟空》遊戲圖片

此外，米蘭納作為家居產業首個電競跨界品牌，在洞察年輕人的消費需求後，該品牌推出以「電競+貓寵」為主題的客製化空間。在該電競房設有1平方公尺轉角貓爬架，能讓年輕人實現遊戲擼貓兩不誤。同時，房間內搭配時尚回字造型的潮玩收納展示櫃，透過巧妙設計大小展示格，讓主題空間氛圍感滿滿。讓人眼睛一亮的是，電競房搭配1平方米的零食水吧角，配備零食櫃以及小冰箱，可以在遊戲之餘提供能量補給，不少設計細節收穫了年輕人的認可。

空間規劃至關重要，兼用型電競房設計頗受歡迎

一間氛圍感十足的電競房該如何打造？百得勝高級創意設計師張騫從事家居設計逾10年，他發現目前市場上的兼用型電競房設計深受年輕人歡迎。另外，張騁建議裝潢小白，可以從空間規劃、色彩搭配、照明設計、收納設計這四個面向著手。

「因目前年輕人的家以小戶型居多，大部分的房間要滿足日常生活居住所需的空間功能，兼用型電競房成為年輕人家居改造的方向。」張騫告訴記者，兼用型電競房適用於空間面積限制的年輕人，可以嘗試把電競房的功能與其他空間結合，例如和主臥室、書房、陽台結合。

其中，書房和電競房的組合最為合適，而且這也是當下許多年輕人的選擇。張騖認為書房和電競房都需要配置桌椅，整體比較私密安靜，既可以滿足工作、學習、閱讀的需要，也能夠滿足打遊戲休閒放鬆的功能。

值得一提的是，電競房的色彩搭配也很講究，目前的設計主要以冷色調為主，如黑色、灰色、藍色等，既能營造出科技感，又能讓人在遊戲中更加專注沉浸。照明是電競房設計中不可或缺的一環。除了基礎照明外，年輕人喜歡在牆面或桌面設置氣氛燈，也就是重點照明。張騖介紹，「重點照明現在比較流行的是螢幕掛燈，來給桌面區域提供重點照明。」

《黑神話．悟空》遊戲圖片

張騫強調，收納對電競房同樣重要。通常電競房內各種線纜、耳機、手把等小物繁多，可設置專門的收納櫃或收納架，讓電競房更整潔有序。 「現在部分年輕人會透過客製化把收納區變成展示區，利用洞洞板、隔板置物架來收納，在燈光效果的映襯下，整個空間都變得愜意又酷炫。」

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

