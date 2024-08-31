阿里巴巴完成三年整改　學者：釋放支持鼓勵平台經濟發展積極訊號

中國市監局周五（30日）公布，阿里巴巴完成三年整改，全面停止「二選一」壟斷行為。事後，有學者表示，這可視為監管部門釋放支持鼓勵平台經濟發展的積極訊號，未來政策可能會更加注重平衡創新與監管的關係。



2021年4月，國家市場監督管理總局對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰開展行政指導，責令其停止違法行為、全面自查整改，連續三年向市場監管總局提交自查合規報告。

當局公布，從核查和評估情況看，阿里巴巴集團按照《行政處罰決定書》、《行政指導書》要求，全面停止「二選一」壟斷行為，嚴格規範自身經營行為，認真落實平台主體責任，健全企業合規管理制度，提升平台內商家和消費者服務水平，合規整改工作取得良好成效，網絡零售市場環境得到改善，公平競爭秩序有效恢復，市場發展空間不斷拓展，平台間競爭活力明顯提高，平台經濟發展質量和營商環境持續優化。

對此，北京市社會科學院副研究員王鵬表示，這可視為監管部門在釋放支持鼓勵平台經濟發展的積極訊號，監管部門維護市場公平競爭秩序的同時，也注重引導和支持平台經濟在規範中健康發展。

他指，前幾年關於平台經濟反壟斷的緊張氛圍，主要是為了糾正市場的不正當競爭行為，隨著整改工作成效顯現，監管部門對平台經濟發展趨於理性和支持。至於未來政策走向，他認為可能會更加注重平衡創新與監管的關係，既鼓勵平台企業發揮技術創新優勢，又會加大監管力度。

北京清華大學國家戰略研究院特約研究員劉旭則表示，官方對平台經濟發展與監管並重的政策沒有變，且希望做到常態化監管。