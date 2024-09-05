東莞警車cut線打尖被網民投訴　當地交警已鎖定車輛：正在核查

撰文：孫聖然
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廣東東莞一輛警車日前被發現，行駛途中涉嫌違規駕駛，引發廣泛關注。當地警方證實事件，並表示正在核查中。

東莞有警車涉嫌違規駕駛。（影片截圖）

有網民周二（9月3日）發布影片稱，當日下午在東莞松山湖萬象湖十字路口，一輛警車行駛途中壓實線兼打尖，事件隨即引發關注。

翌日，東莞市公安局交警支隊介紹，警車壓實線確實是違章的行為，民眾可以直接撥打110或者122舉報，但在執行緊急任務時，有一些特殊的情況，警車在行駛過程中會拉警報。

當地警方表示，已通過車牌鎖定涉事警車。（影片截圖）

不過，據相關影片顯示，上述警車在壓實線打尖時，並未打開警燈。

東莞市松山湖交警大隊亦回應指，已根據車牌，鎖定上述警車所屬分局為東莞市公安局莞城分局，目前正在和分局聯繫，進一步調查覈實詳細情況。

東莞市公安局莞城分局工作人員表示，詳情還在核查中。

內地律師指，若在執行緊急任務時，壓實線一般不屬於違章，若未執行緊急任務，則屬於違章。（影片截圖）

針對此事，有內地律師表示，根據相關法律，機動車在行駛過程中應當遵守道路交通訊號和標誌標線的規定，不得壓實線行駛。壓實線屬於違反交通規則的行為，通常會被處以罰款和扣分的處罰，綜上警車壓實線一般而言是違章行為。

該律師說，但在執行緊急任務時，警車等特種車輛有一定的特權，可以使用警報器、標誌燈具，在確保安全的前提下，不受行駛路線、行駛方向、行駛速度和訊號燈的限制，其他車輛和行人應當讓行。因此，若在執行緊急任務時，壓實線一般不屬於違章，若未執行緊急任務，則屬於違章。

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