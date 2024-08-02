無人駕駛網約車東莞開展路測　官方指暫無明確商業化運營投放信息

無人駕駛網約車作為一種全新的出行方式逐漸進入大眾視野，有市民表示，近期在東莞市街頭也發現了無人駕駛汽車運營商「蘿蔔快跑」的車輛正在進行道路測試。無人駕駛網約車將要登陸東莞？記者電話採訪了「蘿蔔快跑」，工作人員回應記者稱，東莞目前並不是「蘿蔔快跑」的商業化運營範圍。東莞市交通運輸局也表示，對於是否投放相關無人駕駛車輛商業化載客運營，暫無明確的投放信息。



東莞部分路段可見測試車輛

「蘿蔔快跑」是自動駕駛出行服務平台，主要使用自動駕駛汽車開展自動駕駛甚至完全無人駕駛運營。公開資料顯示，「蘿蔔快跑」擁有自動駕駛商業化出行試點服務，開啟了多車型服務、全國多地運營、夜間載人測試運營和多地商業化探索，截至2024年4月19日，「蘿蔔快跑」累計向公眾提供乘車服務600萬次。

記者在「蘿蔔快跑」官方網站查詢到，目前「蘿蔔快跑」開通商業化運營的城市包括嘉興、陽泉、重慶、成都、北京、合肥、廣州、長沙、上海、武漢、深圳等11座城市，東莞並不在其中。

近日，有多位市民向羊城晚報記者反映，在東莞中心城區道路上看到有「蘿蔔快跑」無人駕駛汽車在進行測試。記者在網友發布的視頻中看到，在東莞市某汽車檢測站內，「蘿蔔快跑」測試車已經在場地內整齊停了兩列十余輛；還有網友發布的視頻顯示，在車尾貼有「測試車輛 隨時停車」字樣的「蘿蔔快跑」測試車已經上路開展路測。記者梳理發現，目前「蘿蔔快跑」已經現身東莞的南城、東城、厚街等鎮街進行道路測試，並不局限在東莞中心城區。

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已同意測試但暫無明確投放

無人駕駛汽車真的要登陸東莞了嗎？記者對此電話採訪了「蘿蔔快跑」，負責接線的客服人員向記者表示，東莞目前並不是「蘿蔔快跑」的商業化運營城市，沒有在東莞開通無人駕駛商業化運營服務，如需進一步咨詢，可下載「蘿蔔快跑」客戶端咨詢相關信息。

記者注意到，在東莞市陽光問政平台上，有市民對東莞市無人駕駛汽車領域的相關進展進行了咨詢，東莞市交通運輸局在線上給予了回應。

東莞市交通運輸局表示，經了解，東莞市政府已同意部分無人駕駛車輛在東莞市道路上進行測試，是否投放相關無人駕駛車輛商業化運營，暫無明確的投放信息。

東莞市交通運輸局同時指出，自動駕駛汽車的商用化進程受到多種因素的影響，包括技術成熟度、政策法規、基礎設施建設以及公眾接受度等因素，目前東莞巴士有限公司也暫無引進該項技術的計劃，後續東莞市將會結合公交行業的發展研究自動駕駛公交車的可行性。

深圳街頭的「蘿蔔快跑」無人的士。（第1現場）

無人駕駛環衛車已上路運營

雖然目前還沒有商業載客的無人駕駛車輛投入運營，但東莞市已經在無人駕駛領域進行了一定的布局。

7月1日，自動駕駛科技公司文遠知行宣布，該公司自動駕駛正式落地東莞市濱海灣新區市政道路智能環衛保潔項目。據介紹，此次落地的東莞市濱海灣新區市政道路智能環衛保潔項目，是東莞市首個L4級公開道路無人環衛商業化項目，以及首個「自動駕駛+新能源」機械化作業的無人駕駛智慧環衛項目，服務車隊日均服務面積超86萬平方米，相當於超過270個標準足球場，可覆蓋機動車道、非機動車道、人行道、安全島、橋梁路面等多種場景。

在2022年頒布的《東莞市新能源產業發展行動計劃（2022—2025年）》中，東莞市就明確提出，東莞市將實施產業集群促進工程，打造新能源汽車產業集聚區，支持區內建設符合國家要求的智能網聯汽車測試場、示範區，開展多場景、多類型的測試應用，開發自動駕駛技術，搭建車聯網能力中心平台，推出自動駕駛試行、鈣鈦礦太陽電池技術推廣等應用示範，支持新產品新技術在東莞示範應用，吸引集聚一批初創型企業，布局未來產業新風口。