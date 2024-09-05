颱風摩羯｜海南海口閃電雷鳴、天雷滾滾　專家解讀為何秋颱更兇猛

颱風摩羯已於9月4日下午由颱風級加強為強颱風級，4日17時其中心位於海南省文昌市偏東方大約660公里的南海東北部海面上。中央氣象台9月4日18發布颱風紅色警報。



許多網民分享9月4日晚間海南海口天空出現閃電雷鳴的景觀，另外海南大學海甸校區附近出現「天雷滾滾」場景。許多網民憂心忡忡認為「這就是超強颱風來臨前的預兆」，亦有網民稱「不知是哪位道友在渡劫？」



+ 1

颱風摩羯23時許加強為超強台風級，影片顯示，海甸校區附近上空電閃雷鳴，滾滾驚雷不時讓學生們發出尖叫。一道道閃電如利刃般劃破夜空，一聲聲清脆的巨響隨之而來，漆黑的夜空也在暴雨和閃電雷鳴中不斷被點亮。

海南大學海甸校區附近出現天雷滾滾場景。（微博）

根據最新氣象預報，摩羯將於6日在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸。預計摩羯7日淩晨移入北部灣海面，之後趨向中越交界，強度逐漸減弱。

預計第11號颱風「摩羯」將以每小時10公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強。將於6日下午在海南瓊海到廣東電白一帶沿海登陸（強颱風級或超強颱風級，15至16級，48至55米/秒），7日凌晨移入北部灣海面，爾後趨向中越交界，強度逐漸減弱。

颱風摩羯路徑預測。（中央氣象台）

今年首個秋颱 為何颱風「摩羯」來勢兇猛？

颱風「摩羯」於9月1日生成，是今年首個秋颱風。根據中央氣象台正研級高工周冠博介紹，在氣象學上，秋颱風一般指9月至11月期間形成的颱風，它與夏季颱風相比，強度更強，路徑比較偏南。

為何秋颱風「摩羯」來勢兇猛？周冠博分析，主要是因為海溫條件比較好，南海北部海面，也就是颱風移動路徑的前側，海溫普遍高達30至31攝氏度；另外環境風垂直切變比較小，有利於颱風暖心結構的維持和發展。而且西南季風的水汽輸送，也為颱風「摩羯」的快速增強提供了持續的水汽和能量來源。

▼9月4日傍晚 摩羯逼近華南令黃昏變「紫昏」▼



+ 3

周冠博指出，從整體趨勢來看，秋颱風的路徑相較夏颱風會複雜一些。秋颱風受到多個天氣系統的共同影響，例如西風帶、副熱帶高壓、南亞高壓等多個天氣系統的相互作用，使得秋颱風的路徑不確定性增加。周冠博提醒，由於秋颱風的強度強，路徑複雜多變，影響範圍廣，因此它的致災風險也是極高的，需要特別關注和防範。

颱風「摩羯」登陸是否會為多地降溫？

周冠博指出，從目前來看，隨著北方冷空氣以及颱風「摩羯」的影響，副熱帶高壓整體上有所減弱。但是，副熱帶高壓目前僅短暫減弱，未來一周，我國湖北、湖南、重慶、四川等多地高溫天氣仍持續。

周冠博進一步分析，隨著颱風「摩羯」向我國華南沿海靠近，廣西和廣東兩地可能會受到颱風外圍下沉氣流的影響，也會出現高溫，所以未來幾天高溫依然會持續。

「颱風『摩羯』登陸僅對華南地區高溫減弱。未來高溫趨勢能否徹底消除，還要看菲律賓以東的熱帶擾動是否發展，可能9月中旬大範圍的高溫才會有所減弱」，周冠博說。

▼9月3日 天文台晚上一小時錄得逾7000次閃電▼

