颱風摩羯｜菜檔預告菜價「打完風先貴」　市民打邊爐迎8號風球

摩羯來襲，灣仔鵝頸街市今（5日）早未見人頭湧湧，檔販表示人流與平日差不多，有菜檔指生意多了約三成，稱熟客多買一兩日餸。有市民提早放工，買餸回家今晚與朋友打邊爐，說是「打風節目」；亦有數名街坊表示菜價每斤貴了兩、三元，不過都要照買日常所需份量。



2024年9月5日，颱風摩羯來襲，鵝頸橋街市早未見人頭湧湧，檔販表示人流與平時差不多。（吳綽詩攝）

菜檔生意多三成 今日來貨價與平日差不多

菜檔檔主林先生表示，今早生意多了約三成，熟客最多都只是儲多一兩日糧。他指菜價「打完風先貴」，今日來貨價與平日差不多。他預計下午5點收檔，不會早收，「個風來先收」。他預料明日中午都會「落波」，會照常營業，不怕可能大風大雨而無客，「大有大做，細有細做。」

豬肉檔生意相若：𠵱家打風唔緊張

豬肉檔陳先生表示，生意並沒因打風而多了，純粹熟客早了來，集中在上午，指今日都是跟平時一樣「開兩隻豬」。他稱客人沒有買多了肉作儲備，「𠵱家打風唔緊張，周圍咁多嘢食」。他說明天不會開檔，故今日賣剩的肉會賣給酒樓，比賣給街客賺少一點。

尹小姐表示，買了13元節瓜、15元番茄，比平時每斤貴兩三元。（吳綽詩攝）

街坊呻菜價每斤貴了兩三元

街市今早未見有搶購潮，不過有數個街坊則表示，菜價每斤貴了兩三元。例如小棠菜每斤18元加至20元，菜心亦同樣加了2元。

每日放工到鵝橋橋買餸的尹小姐表示，買了13元節瓜、15元番茄，比平時每斤貴兩三元，「番茄平時每斤9、10元，今日12元。」她認為檔主可能坐地起價，感到「肉赤」，但都要買餸。她稱明天都會再來買餸，「一日驚咩啫」，如果再加價才不買，家裏還有儲備，不會「冇嘢食」。

林小姐和潘先生買菜預備今晚與好友打邊爐，笑說是常備節目，「打風一定打邊爐」。（吳綽詩攝）

林小姐和潘先生則表示菜價與平時差不多，例如波菜苗跟平時一樣貴，每斤28元。潘表示下午應該不用上班，故兩人一起買菜預備今晚與好友打邊爐。林笑說，「打風一定打邊爐」，買了約70元菜，5個人食。她又指颱風下都是如常，不怕明日天氣惡劣無法出門，「簡單食個公仔麵都可以。」

另有家長因小孩放假，難得地到街市買菜。郭小姐表示平時很少煮飯，今日孩子不用上學、有時間，就來街市。她說因「唔係買開」，不知道菜價平貴，買了約100元餸菜。