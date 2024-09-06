華為全球首款三摺屏手機外觀曝光　厚度不超過5mm！還有其他亮點

華為將於9月10日與Apple同日舉行發布會，發行全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN。近日，該手機的外觀設計首次公開，外觀顏值具有超高辨識度。



全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

華為終端微博周四（9月5日）宣布，劉德華擔任Mate XT非凡大師品牌大使。同時，在華為終端發布全新的預影片中，首次展示了Mate XT非凡大師三摺手機的外觀。

華為Mate XT非凡大師整體與Mate X5採用類似的設計語言，只是又多出來了一部分屏幕。影片中只展示了紅色配色。

影片中可見，華為Mate XT非凡大師的屏幕在完全展開時尺寸極為寬敞，配備了雙鉸鏈機制，確保了屏幕的穩定性和耐用性。手機背部設計則與Mate60RS非凡大師相仿，特別是其標誌性的八角形相機模組，以及內嵌的方形潛望式長焦鏡頭，都彰顯了其高端定位。

有消息透露，華為Mate XT至少賣2萬元人民幣。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

華為Mate XT非凡大師的底部顯眼地印有華為和ULTIMATE DESIGN（非凡大師）的標識，而其背殼則採用了質感優雅的素皮材質。影片中還展示了華為Mate XT非凡大師在三摺狀態下的纖薄設計，預計展開後的厚度不超過5mm。

華為Mate XT非凡大師將是非凡大師系列的首款摺屏手機，其最大的亮點在於採用了三摺設計。作為非凡大師系列的一員，其售價也將遠超競品。有消息透露，華為Mate XT至少賣2萬元人民幣。