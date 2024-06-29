有片｜李雲迪睽違3年首次在中國亮相　同框任正非現身華為總部

2021年因為嫖娼被抓的中國鋼琴家李雲迪一度消失公眾視野，日前他被目擊與華為集團創辦人任正非一起現身華為位於東莞松山湖的總部，引發內地網民熱議。



據了解，6月21日華為在東莞松山湖總部舉辦2024年開發者大會。根據現場流傳的影片，任正非身旁站著的男子與李雲迪頗為相似。任正非穿著藍色短袖配卡其色休閒褲，李雲迪穿著短袖藍上衣與牛仔褲，兩人都神態輕鬆面帶笑容。

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李雲迪此前有「鋼琴王子」的美譽，2021年10月他在北京嫖娼被舉報，中國音樂家協會宣布取消其會員資格，更受到官媒譴責，並指他可能無法再繼續演藝行業。

2023年10月消失於公眾視野2年多的「鋼琴王子」李雲迪曾在澳洲復出，展開巡迴音樂會，曲目為蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。巡演不僅收穫澳洲觀眾熱捧，門票售罄還需加開座位；內地網民亦支持者為鋼琴家的回歸，表示「希望早日在內地見到他」。

據此前報道，李雲迪於10月28日至11月5日期間，在澳洲阿德雷德、布里斯班、墨爾本、悉尼等地巡迴表演，演奏蕭邦和莫扎特鋼琴奏鳴曲。他復出後的第一場音樂會日前在澳洲阿德萊德舉行，並在眼含淚水在觀眾面前演奏了蕭邦的《降E大調夜曲》。

最年輕的蕭邦國際鋼琴金獎獲得者

出生於1982年的李雲迪在2000年參加第十四屆蕭邦國際鋼琴比賽。該賽事是世界上最著名、級別最高的鋼琴比賽之一，5年一屆，且以公正嚴格稱著，若評為認為該屆參賽者沒有足夠資格獲獎，該獎便會空缺。

當年，18歲的李雲迪以蕭邦的《e小調第一鋼琴協奏曲》（Op. 11）獲得滿堂喝彩，拿下金獎，終止了該獎連續15年的空缺。且至今仍是蕭邦國際鋼琴比賽最年輕的金獎得主。

2019年10月10日，李雲迪獲頒波蘭至高「榮耀藝術」文化勳章金牌，成為第一位獲此殊榮的中國籍鋼琴家。波蘭駐華大使賽熙軍親自為李雲迪授勳。

樂迷曾期待重返內地舞台

悉尼歌劇院形容他的鋼琴演奏是「內斂、克制，有結構性」。消失2年再次歸來，有樂迷聽完李雲迪這次的演奏後，評價他仍然游刃有餘，且能聽出他對音樂的嚮往和憧憬。