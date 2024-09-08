颱風摩羯｜海南9層樓電梯被風整個撕裂　多間房屋陽台玻璃被捲走

颱風摩羯9月6日16時20分、22時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，在當地釀成災情，颱風摩羯風力強勁，有網民分享一棟9層樓的房子加裝的電梯被颱風「從上到下整個被撕裂」，只剩下一具空殼。據了解，當地許多市民的陽台玻璃被風捲走，當地市民更表示，「十幾年沒看到這麼大的颱風。」



颱風摩羯風力強勁，海南9層樓電梯被從上到下撕裂。（影片截圖）

另外，有段影片則顯示，海南海口某海景房小區居民發現，很多高層住戶家的窗戶被掀飛，居民們在家中清理損壞現場。

小區物業經理徐女士透露，小區共1000戶居住，初步估算約一成家庭的窗戶都被颱風吹掉了，面朝颱風方向樓面的損壞要嚴重些。徐女士補充道 ，小區交房時是開放式陽台，業主裝修時用玻璃窗將陽台封了起來。

海南Ritz Carlton外牆剝落嚴重

另外內媒則報道，海口麗思卡爾頓（Ritz Carlton）酒店在颱風摩羯前後的圖片，圖片可見，大量的外牆磁磚剝落，景象駭人。

經歷颱風摩羯前的Ritz Carlton。（中央氣象台）

經歷颱風摩羯後的Ritz Carlton。（中央氣象台）

據此前報道，11號超強颱風「摩羯」9月6日16時20分、22時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，造成嚴重災害，大量用戶電力、通信中斷，部分房屋倒損。截至7日12時，災害已造成海南、廣東、廣西3省區122.7萬人不同程度受災，3人死亡、95人受傷。

颱風摩羯2024年9月6日下午在中國海南文昌沿海登陸，圖為9月7日拍攝的海南文昌市鋪前鎮（新華社）

颱風摩羯2024年9月6日下午在中國海南文昌沿海登陸，圖為9月7日拍攝的海南文昌市鋪前鎮（新華社）

颱風摩羯吹襲內地，圖為2024年9月7日在海南省海口市（Andrey Zavialov/via REUTERS）