颱風摩羯登陸內地釀3死95傷 廣東海南廣西共122萬人受災

今年第11號超強颱風「摩羯」9月6日16時20分、22時20分先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，造成嚴重災害，大量用戶電力、通信中斷，部分房屋倒損。截至7日12時，災害已造成海南、廣東、廣西3省區122.7萬人不同程度受災，3人死亡、95人受傷。



颱風摩羯2024年9月6日下午在中國海南文昌沿海登陸，圖為9月7日拍攝的海南文昌市鋪前鎮（新華社）

颱風摩羯2024年9月6日下午在中國海南文昌沿海登陸，圖為9月7日拍攝的海南文昌市鋪前鎮（新華社）

颱風摩羯吹襲內地，圖為2024年9月7日在海南省海口市（Andrey Zavialov/via REUTERS）

颱風摩羯吹襲內地，圖為2024年9月6日在海南省海口市（Andrey Zavialov/via REUTERS）

災害發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，受超強颱風「摩羯」影響，海南、廣東等地遭受嚴重災害，造成人員傷亡和重大財產損失。要抓緊覈實災情，組織力量救災，妥善做好受災群眾轉移安置等工作，防止次生災害發生，盡最大努力減少傷亡。要盡快修復受損的交通、電力、通信等基礎設施，積極開展災後重建，早日恢復正常生產生活秩序，切實保障人民群眾生命財產安全。

颱風摩羯吹襲內地，圖為2024年9月7日在海南省海口市（Andrey Zavialov/via REUTERS）

颱風摩羯吹襲內地，圖為2024年9月7日在海南省海口市（Andrey Zavialov/via REUTERS）

颱風摩羯吹襲內地，圖為2024年9月7日在海南省海口市（Andrey Zavialov/via REUTERS）

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，國家防總和有關地方要認真貫徹落實總書記重要指示精神，密切監視颱風動向，落實落細各項防禦措施，嚴防可能發生的重大次生災害，妥善做好轉移避險、人員安置等各項救災救助工作，最大程度減輕災害影響。

根據習近平指示和李強要求，國家防總已派出工作組到海南、廣東一線指導救援處置工作，海南省、廣東省組織力量全力開展搶險救災，搶修恢復受損的電力、通信等基礎設施，妥善做好受災群眾生活保障。目前，部分用戶電力、通信已恢復，各項工作正在進行中。