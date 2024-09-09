華為首款三摺屏手機預約人數破300萬　史上最貴手機價格炒至5萬？

華為將於9月10日與Apple同日舉行發布會，發行全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN。近日，該手機的外觀設計首次公開，外觀顏值具有超高辨識度。據了解，即使新手機的資訊還不完全，華為商城顯示，產品預訂人數已達302萬。



目前官方尚未公布售價，但外界普遍猜測價格將近2萬元，成為華為手機史上最貴的一款產品。亦有分析稱，若華為新機定價在2萬元，價格恐被炒至4,5萬以上（人民幣，下同），已經有網絡平台以5萬3999元預約販售。



全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

無論線上還是線下管道，頓時陷入了瘋搶狀態，線下華為旗艦店門口，消費者排起了長隊預訂。開訂至今，華為官方商城的預訂量已經超過300萬 ，網絡平台更出現5萬以上一台的價格。

網絡平台上的價格炒至5萬。（網絡圖片）

華為官方商城顯示，華為MateXT非凡大師有兩個配置版本，分別是16＋512GB和16＋1TB兩個存儲版本。在華為發布全新的預影片中，首次展示了Mate XT非凡大師三摺手機的外觀。外觀方面，華為MateXT有瑞紅和玄黑兩種顏色選擇，手機採用八邊形的後置攝像頭設計，配置四個攝像頭，鏡頭環和手機周邊採用金屬色。

有消息透露，華為Mate XT至少賣2萬元人民幣。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

全球首款三摺手機HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN外觀設計首次公開。（華為）

影片中還展示了華為Mate XT非凡大師在三摺狀態下的纖薄設計，預計展開後的厚度不超過5mm。

華為Mate XT非凡大師將是非凡大師系列的首款摺屏手機，其最大的亮點在於採用了三摺設計。作為非凡大師系列的一員，其售價也將遠超競品。有消息透露，華為Mate XT至少賣2萬元人民幣。