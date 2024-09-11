700億集資黑洞！海銀財富爆雷牽5萬名投資者　多名高管被抓

海銀財富管理有限公司爆雷事件持續發酵，該公司涉嫌非法集資一案近日被正式立案偵查，實際控制人韓宏偉、韓嘯父子等多名高層管理人員已被公安機關採取強制措施。上海市公安局奉賢分局今（11）日發布警情通報，宣布正在全面蒐集證據，並加快推進追贓挽損等工作，力求最大限度保障投資者的權益。



海銀財富成立於2006年，曾是國內知名的房地產固定收益產品提供商，2021年在美國納斯達克成功上市。然而，該公司自去年12月起停止兌付理財產品，涉及約5萬名高淨值用戶及700億元人民幣的資金。根據調查，海銀財富許多投資項目涉嫌虛構，資金流向不明。

海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資一案近日被正式立案偵查。（海銀財富官網）

綜合《財新網》、《新華財經》、《每日經濟新聞》等內媒報道，此次案件中，除了韓氏父子，海銀財富總裁王滇及其他多名高管也被捲入其中。據市場傳聞，共有20多名高層管理人員遭到逮捕，案件的執法現場圖也在網上流傳。

海銀財富的投資產品以高額回報吸引大量投資者，年化收益率達7%至10%。然而，隨著海銀財富的資金鏈斷裂，大量投資者的資金陷入困境。該公司先前曾發布公告，稱已成立專項小組以處理善後事宜，但迄今未見明確方案。

隨著調查的深入，該案涉及的資金規模、牽涉人數及背後的非法操作鏈條，或將進一步揭露。