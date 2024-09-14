颱風「貝碧嘉」續向東部海區靠近　16日江浙一帶沿海登陸

中央氣象台今早（14日）發布台風黃色預警，預計今年第13號颱風「貝碧嘉」（強熱帶風暴級）將於周一（16日）淩晨至上午在浙江台州到江蘇啟東一帶沿海登陸。



「貝碧嘉」的中心今晨5時位於浙江省舟山市東偏南方向約1090公里的西北太平洋洋面上，位置為北緯25.7度、東經132.2度，中心附近最大風力有10級（28米/秒），中心最低氣壓為982百帕，七級風圈半徑100至250公里，十級風圈半徑60公里。

預計「貝碧嘉」將以每小時30至35公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，今日夜間穿過琉球群島移入東海東部海面，明日（15日）上午逐漸轉向西偏北行，向華東沿海靠近，並將於周一淩晨至上午在浙江台州到江蘇啟東一帶沿海登陸，登陸時強度預計為台風級或強台風級，風力12至14級，風速35至42米/秒，之後強度逐漸減弱。

未來72小時路徑概率預報圖。（中央氣象台網站）

據預計，今日8時至明日8時，東海大部海域、浙江東北部沿海、上海沿海將有6至8級、陣風9至10級的大風，其中東海東北部部分海域將有9至11級、陣風12至13級的大風，「貝碧嘉」中心經過的附近海域或地區風力可達12至13級、陣風14級。

同時，浙江東南部、福建東部、台灣島局地有大到暴雨（25至95毫米）。

另據中國鐵路上海局集團有限公司介紹，受「貝碧嘉」影響，為確保鐵路運輸安全和旅客出行安全，鐵路部門計劃對明日至周一途經蕭甬線的部分旅客列車，周一途經滬昆線、宣杭線、滬寧線的部分旅客列車，採取臨時停運措施。

鐵路上海站計劃對周一途經滬昆線、滬寧線的K234 、Z196、K379等部分旅客列車，採取臨時停運措施。

據早前報道，回顧中秋節影響中國的颱風，2016年中秋節登陸廈門的「莫蘭蒂」令人印象深刻。當時，「莫蘭蒂」中心附近最大風力達到15級（48米/秒），登陸後帶著狂風大雨一路北上，波及福建、廣東、江西、浙江、上海、江蘇等11個省市。從目前預報來看，「貝碧嘉」或會成為「莫蘭蒂」之後中秋假期登陸中國的最強颱風，甚至可能超過「莫蘭蒂」。