颱風貝碧嘉或提前登陸　威力超8年前｢莫蘭蒂｣　浙閩啟動應急響應

據中國天氣網消息，颱風「貝碧嘉」可能於中秋期間（15日至17日）登陸中國華東地區，或將成為「莫蘭蒂」之後中秋假期登陸中國的最強颱風，威力達15級甚至超過8年前「莫蘭蒂」。



今年第13號颱風「貝碧嘉」（強熱帶風暴級）的中心今天（13日）早晨5點鐘位於琉球群島那霸市東偏南方約1130公里的西北太平洋洋面，中心附近最大風力有11級（30米/秒）。對比此前報道「將於16日淩晨至上午在浙江至福建北部一帶沿海登陸」，今早6時發布的最新颱風公報顯示，「貝碧嘉」預計登陸地點有變，時間也可能提前。

中央氣象台9月13日發布颱風「貝碧嘉」路徑圖。

據中央氣象台的預報顯示，貝碧嘉正以每小時25公里左右的速度向西北方向移動，強度逐漸增強。14日夜間穿過琉球群島移入東海東部海面，之後向浙閩沿海靠近，9月15日，預計進入東海，並在那里逐漸加強到15級。於15日夜間至16日早晨在上海到福建北部一帶沿海登陸（強颱風級，14-15級，42-48米/秒），之後強度逐漸減弱。

由於預報時效較長，颱風登陸地段和時間還存在較大不確定性，目前的關鍵變量在於9月13日左右，貝碧嘉將擺脫北側冷渦的幹擾，並開始真正的爆發性增強。

從目前的氣象觀測數據來看，颱風貝碧嘉儘管目前仍為弱颱風，但其中心區域對流強度遠超常規。-90度以下的雲頂溫度顯示出其核心區的極端冷卻，但這一現象與颱風的整體強度尚未完全對應，這是貝碧嘉在其初期發展階段受到北側冷渦系統的幹擾，導致其發展不均衡。隨著冷渦的消散，貝碧嘉將進入快速增強期。

或超過2016年「莫蘭蒂」成最強颱風 浙江福建啟動應急響應

回顧中秋節影響中國的颱風，2016年中秋節登陸廈門的「莫蘭蒂」令人印象深刻。當時，「莫蘭蒂」中心附近最大風力達到15級（48米/秒），登陸後帶著狂風大雨一路北上，波及福建、廣東、江西、浙江、上海、江蘇等11個省市。從目前預報來看，「貝碧嘉」或會成為「莫蘭蒂」之後中秋假期登陸中國的最強颱風，甚至可能超過「莫蘭蒂」。

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鑒於貝碧嘉登陸時間接近天文大潮，以及中秋民眾流動性強時節，浙江、福建沿海地帶需注意防範可能出現的高水位風暴潮。雖然颱風的具體路徑還存在不確定性，但南方內陸地區的民眾也應密切關注颱風動向，以防其深入內陸引發的強降雨影響。

浙江海事局於9月12日9時已經啟動Ⅳ級海上防台應急響應。寧波、台州、溫州、舟山等地也都紛紛啟動應急響應。要求做好漁船回港避風、休閒漁船停止營業、養殖人員撤離上岸、在港船只錨固等各項海上防颱風工作。

此外，福建海事局也於9月12日11時起啟動防颱風Ⅳ級響應，正密切跟蹤颱風動態，持續播發颱風預警信息，提醒過往船舶及時調整航行計劃，盡早避開颱風影響海域。同時，加強現場巡航巡查，排查風險隱患，疏散在港船舶，重點督促沿海涉客船舶、危險品船舶、水上施工作業項目等提早落實各項防颱風措施，做足應急準備。