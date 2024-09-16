颱風普拉桑或與貝碧嘉路徑相似　氣象分析：10.1前颱風一個接一個

颱風「普拉桑」周日（15日）晚上在西北太平洋洋面上生成。中國天氣消息，在穩定副熱帶高壓系統引導下，未來「普拉桑」可能和已在上海登陸的「貝碧嘉」的路徑相似，或再奔江浙滬。



中央氣象台消息，颱風「普拉桑」周日晚上在西北太平洋洋面上生成，晚上8時其中心位於琉球群島那霸市東南方向約2200公里的洋面上，預計將以每小時20-25公里的速度向北偏西方向移動，強度逐漸增強，趨向中國東海海面。

雙颱風「普拉桑」與「貝碧嘉」路徑。（微博＠中國天氣）

「普拉桑」未來120小時路徑概率預報圖，2024年9月16日05時-21日05時。（微博＠中國天氣）

中國氣象頻道氣象分析師信欣分析，未來普拉桑的路徑高度類似貝碧嘉，但臨近華東時，19至20日趕上環流形勢有較大調整，低空有強冷空氣南下，導致颱風北側副高斷裂，使普拉桑臨近華東沿海附近時，引導氣流不清晰。

預計未來10天，颱風會非常活躍，而且總體的環流形勢利於颱風向中國靠近，可能在10月1日之前，颱風會一個接着一個。